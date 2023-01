Globurile de Aur 2023: 'The Fabelmans', desemnat cel mai bun film - dramă

Lungmetrajul "The Fabelmans" a câştigat premiul pentru cel mai bun film dramatic la cea de-a 80-a ediţie a Globurilor de Aur, organizată marţi seară la Los Angeles, potrivit contului de Twitter al acestor trofee atribuite de Asociaţia Presei Străine de la Hollywood (HFPA), relatează agerpres.

Pelicula "The Fabelmans", regizată de Steven Spielberg, a concurat la această categorie cu producţiile cinematografice "Avatar: The Way of Water", "Elvis", "Tár", "Top Gun: Maverick".Filmul câştigător, un lungmetraj cu profunde note autobiografice inspirate din copilăria regizorului Steven Spielberg, spune povestea unui adolescent din Arizona care aspiră să devină cineast.



În 2022, Globul de Aur la categoria "cel mai bun film - dramă" a fost câştigat de lungmetrajul "The Power of the Dog", regizat de cineasta Jane Campion.



Cea de-a 80-a gală de decernare a Globurilor de Aur a avut loc marţi seară la hotelul Beverly Hilton din Los Angeles. Evenimentul a fost prezentat de actorul de comedie Jerrod Carmichael.



Decernate pentru prima dată în 1944, Globurile de Aur recompensează cele mai bune interpretări şi producţii din industria cinematografică şi de televiziune, grupate în 25 de categorii.