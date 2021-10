Gnabry, Kimmich şi Muller despre meciul cu România: Am fi putut să ne facem treaba mai uşoară

Serge Gnabry a declarat, vineri seară, după meciul Germaniei cu România, scor 2-1, că el şi colegii săi, care au fost conduşi de tricolori cu 1-0, au crezut mereu în victorie.

“A fost o misiune dificilă. Am jucat bine şi am dominat şi ne-am creat câteva ocazii bune în prima repriză, pe care nu le-am putut concretiza. Însă am crezut mereu că putem câştiga meciul”, a spus Gnabry.

“Am jucat cu entuziasm şi am încercat multe lucruri şi a fost cu atât mai bine cu cât până la urmă eforturile ne-au fost răsplătite. Fanii ne-au susţinut permanent, a fost o conexiune reală între ei şi jucători”, a afirmat şi Thomas Muller.

Joshua Kimmich a declarat că el şi colegii săi au fost motivaţi de atmosfera creată de fani. “Am fi putut să ne facem treaba mai uşoară, dar categoric am jucat cu pasiune şi cu o energie bună. După ce am primit gol am încercat imediat să egalăm, ceea ce înseamnă că ne-am asumat mai multe riscuri. Nu trebuie să ne neglijăm îndatoririle defensive nici măcar când suntem conduşi. Pasiunea şi atmosfera din stadion au avut un efect pozitiv asupra noastră”, a precizat Kimmich.

Reprezentativa României a fost învinsă, vineri seară, la Hamburg, cu scorul de 2-1, de selecţionata Germaniei, într-un meci din etapa a şaptea a grupei J a calificărilor europene pentru Cupa Mondială din 2022, în care a condus cu 1-0. Tricolorii sunt acum pe locul patru în grupă, conform news.ro

Au marcat Gnabry ’52 şi Muller ‘81 pentru gazde, respectiv Ianis Hagi ‘9 pentru România.