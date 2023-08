Halucinant! Un medic i-a cusut piciorul unui bărbat cu frâna de la bicicletă în interior

Un medic de la Spitalul Urlaţi este acuzat că a cusut în piciorul unui tânăr mânerul de frână de la bicicletă, fără să observe corpul străin, apoi l-a trimis acasă. Mânerul a fost extras de un medic din Olanda, relatează Observatorul Prahovean. Unitatea sanitară a declanşat o cercetare internă.

Tânărul a relatat că căzut de pe bicicletă, iar când s-a ridicat a observat că era julit la o mână şi că avea două găuri în pulpa piciorului şi era plin de sânge. Soţia sa a sunat la 112 şi bărbatul a fost transportat la Spitalul Orăşenesc Urlaţi, unde a fost preluat de medicul de gardă.

”S-a uitat la rana de la picior, mi-a făcut un antitetanos, apoi m-a cusut şi pansat. Mi-a spus să mă duc acasă şi să revin a doua zi pentru schimbarea pansamentului. Când am ajuns acasă mă simţeam rău, iar prin pansament curgea sânge. Ameţeam, nu puteam sta în picioare. A doua zi am fost la spital, unde m-a văzut alt medic. Acesta mi-a schimbat pansamentul şi mi-a spus că nu-i place umflătura din zona rănii şi să pun gheaţă. Apoi, o dată la două zile am fost la spital să mă panseze, iar pe 18 iulie mi-au scos firele. Mi-au dat reţetă să cumpăr Nurofen şi să iau antibiotic timp de 7 zile”, a relatat pacientul, citat de Observatorul Prahovean.

A ajuns în Olanda cu piciorul umflat

Pe 20 iulie, bărbatul a plecat în Olanda, unde era angajat cu contract la un abator, însă a ajuns la destinaţie cu piciorul fosrte umflat şi dureros, încât nu se mai putea deplasa.

La recomandarea angajatorului s-a prezentat la o clinică din zonă pentru a fi consultat în vederea eliberării concediului medical, iar medicul care l-a consultat i-a spus că are un obiect străin în picior

”Mi-a făcut imediat anestezie locală, iar după ce m-a tăiat a scos un fier lung de vreo 8 cm. Era chiar mânerul de la frâna de mână de la bicicletă”, povesteşte tânărul care a stat cu acel corp străin în picior trei săptămâni!.

La solicitarea Observatorului Prahovean, conducerea Spitalului Orăşenesc Urlaţi a transmis că la nivelul unităţii sanitare a fost demarată o cercetare internă ”urmând ca la finalizarea acesteia să fie luate măsurile legale ce se impun”.