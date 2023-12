Hollywoodul se confruntă cu obstacole în 2024: Lansările multor filme amânate până în 2025

Anul 2024 nu pare că va aduce o avalanşă de filme aşa cum ar fi sperat Hollywood-ul, care încă se confruntă cu impactul pandemiei Covid şi al recentelor greve. Multe filme care urmau să apară anul viitor au fost amânate până în 2025 - inclusiv "Mission: Imposibil" a lui Tom Cruise, dar şi filmul live al Disney "Snow White".

24 de filme de urmărit în 2024:

"One Life", din 1 ianuarie în Marea Britanie

În perioada premergătoare celui de-al Doilea Război Mondial, Nicholas Winton a contribuit la salvarea vieţilor a sute de copii, majoritatea evrei. El a organizat o serie de călătorii cu trenul pentru ca aceştia să poată scăpa din Cehoslovacia ocupată şi să ajungă în Regatul Unit. Filmul prezintă în detaliu munca sa eroică de la sfârşitul anilor 1930, precum şi reflecţiile sale de mai târziu, când povestea sa neştiută a fost dezvăluită publicului în cadrul emisiunii "That's Life" de pe BBC One, în 1988. Johnny Flynn şi Sir Anthony Hopkins îi interpretează pe Winton cel tânăr şi pe cel bătrân.

"Poor Things", din 12 ianuarie

Emma Stone joacă rolul unei femei care porneşte într-o călătorie de dezvoltare emoţională şi sexuală în adaptarea suprarealistă a lui Yorgos Lanthimos a cărţii lui Alasdair Gray.

Filmul a câştigat premiul cel mare la Festivalul de Film de la Veneţia în septembrie şi este de aşteptat să intre în cursa pentru cel mai bun film la premiile Oscar. Emma Stone este una dintre favoritele pentru a ridica premiul pentru cea mai bună actriţă.

"Mean Girls", din 17 ianuarie

"Mean Girls" s-a bucurat de mai multe adaptări în ultimele decenii. A început ca o carte "Queen Bees and Wannabees", care a stat parţial la baza celebrului film de comedie din 2004. Acel film a explorat în mod faimos şi hilar presiunile exercitate de grupurile de prieteni şi de integrarea în liceu. După aceea, a fost transformat într-un musical pe Broadway, şi acum acest nou film. Tina Fey, care a scris şi a jucat în filmul original, revine pentru a face acelaşi lucru acum, 20 de ani mai târziu.

"The Holdovers", din 19 ianuarie

În anii '70, un profesor de la o şcoală exclusivistă de băieţi se vede nevoit să aibă grijă de un grup de elevi care nu se pot întoarce acasă în vacanţă. În acest film, regizorul Alexander Payne se reîntâlneşte cu Paul Giamatti, la aproape 20 de ani după "Sideways". "The Holdovers" este un posibil nominalizat la Oscar pentru cel mai bun film. Giamatti ar putea intra în cursa pentru cel mai bun actor, în timp ce Da'Vine Joy Randolph, care o interpretează pe administratoarea cantinei şcolii, este una dintre favoritele pentru cea mai bună actriţă în rol secundar.

"All Of Us Strangers", din 26 ianuarie

În această poveste de dragoste şi pierdere, Andrew Scott şi Paul Mescal joacă rolul a doi oameni care locuiesc într-un bloc de apartamente aproape gol şi care încep treptat o relaţie. Personajul lui Scott, Adam, încă procesează moartea părinţilor săi, iar durerea lui se manifestă într-un mod neobişnuit, dar emoţionant. Ambele vedete ar putea fi în cursa pentru premii în ceea ce este, fără îndoială, unul dintre cele mai emoţionante filme ale anului.

"The Color Purple", din 26 ianuarie

Aceasta este cea de-a doua adaptare a romanului lui Alice Walker şi este o versiune pentru marele ecran a musicalului de succes de pe Broadway. Povestea unei tinere afro-americane crescute în Georgia rurală în anii 1900 o are ca protagonistă pe Fantasia Barrino în rolul personajului central Celie, alături de Taraji P Henson şi Danielle Brooks. Steven Spielberg, care a regizat prima versiune cinematografică, revine aici în calitate de producător, alături de Quincy Jones şi Oprah Winfrey. Winfrey, pe atunci relativ necunoscută, a jucat în originalul din 1985.

"The Zone of Interest", din 2 februarie

Filmul regizorului Jonathan Glazer despre Holocaust analizează evenimentele prin prisma vieţii de familie de zi cu zi a comandantului lagărului de concentrare de la Auschwitz. Adaptat liber după romanul din 2014 al lui Martin Amis, accentul pe banalitatea răului pune întrebări dificile despre cum oameni aparent obişnuiţi pot fi implicaţi în comiterea unor acte atât de rele. Datorită impulsului tot mai mare de la premiera de la Cannes, filmul ar putea avea rezultate deosebit de bune la Baftas şi Oscaruri.

"American Fiction", din 2 februarie

Jeffrey Wright joacă rolul unui scriitor care se luptă să stârnească interesul pentru cărţile sale despre istoria Greciei. Editorii cu care trebuie să trateze sunt interesaţi doar de scriitori de culoare care scriu poveşti de culoare clişeistice. Frustrat, el încearcă să îi facă de ruşine scriind o carte plină de stereotipuri despre persoane de culoare - taţi fără bani, muzică rap, traficanţi de droguri etc. - dar este uimit şi îngrozit când aceasta devine un succes uriaş. Filmul de debut al scenaristului şi regizorului Cord Jefferson a câştigat premiul cel mare la Festivalul Internaţional de Film de la Toronto. Fiecare câştigător al acestui premiu din ultimii 10 ani a primit apoi o nominalizare la categoria cel mai bun film. Nu este de aşteptat ca acest film să întrerupă această serie.

"Bob Marley: One Love", din 14 februarie

Un film biografic despre legendarul cântăreţ, care îi urmăreşte viaţa, de la ascensiunea sa spre faimă în anii 1960 până la moartea sa la începutul anilor 1980. Kingsley Ben-Adir joacă rolul lui Marley, iar Lashana Lynch o interpretează pe soţia sa, Rita. Printre producătorii filmului se numără fiul lui Bob Marley, Ziggy, fiica Cedella şi soţia sa Rita, în timp ce James Norton îl interpretează pe Chris Blackwell, fondatorul casei de discuri Island Records.

"Dune: Part Two", din 1 martie

Programat iniţial pentru lansare în 2023, a trebuit să fie amânat din cauza grevelor de la Hollywood. Deşi filmul a fost terminat şi, teoretic, ar fi putut fi lansat aşa cum era planificat, vedetelor nu li s-a permis să desfăşoare activităţi de promovare în timpul grevei, ceea ce a făcut ca filmul să fie amânat pentru anul viitor. Primul film a fost un succes spectaculos. Se aşteaptă ca acest al doilea episod să expună a doua parte a romanului epic al lui Frank Herbert. Timothée Chalamet şi Zendaya revin, în timp ce printre noii actori din distribuţie se numără Florence Pugh în rolul prinţesei Irulan.

"Back to Black", din 12 aprilie

Amy Winehouse este recunoscută la nivel mondial ca fiind unul dintre cele mai mari talente muzicale din Marea Britanie, cu zeci de milioane de discuri vândute şi nenumărate premii. Acest film biografic este regizat de Sam Taylor-Johnson şi o are în rolul lui Winehouse pe Marisa Abela. Producătorii filmului promit că pelicula va pune în valoare "geniul extraordinar, creativitatea şi onestitatea" lui Winehouse.

"The Fall Guy", din 2 mai

Ryan Gosling va prelua rolul principal într-un film inspirat de clasicul serial de televiziune din anii 1980, în care Lee Majors a jucat rolul cascadorului şi vânătorului de recompense Colt Seavers. Seavers încearcă să descâlcească o conspiraţie complexă după un accident care aproape că i-a pus capăt carierei.

"Furiosa: A Mad Max Saga", din 24 mai

Scenaristul şi regizorul George Miller a realizat filmele din franciza "Mad Max" de peste 40 de ani, intercalate, desigur, cu filme de la celălalt capăt al spectrului, cum ar fi "Babe". Precedentul său film "Max, Fury Road", a fost al patrulea. În el au jucat Tom Hardy şi Charlize Theron şi a câştigat şase premii Oscar. Această a cincea vizită în lumea lui Mad Max este un prequel centrat pe personajul lui Theron, Furiosa, şi o are ca protagonistă pe Anya Taylor-Joy în rolul personajului său anterior.

"Inside Out 2", din 14 iunie

Aceasta este o continuare a succesului din 2015 al Pixar, care a arătat cum Riley, în vârstă de 11 ani, era influenţată şi controlată de emoţiile prezente în mintea ei - bucurie, furie, frică, dezgust şi tristeţe. În această continuare, Riley a devenit acum o adolescentă, iar lucrurile par să devină şi mai dificile atunci când o nouă emoţie apare pentru a se alătura celorlalte - anxietatea.

"The Bikeriders", din 21 iunie

The Vandals sunt un club de motociclişti din vestul mijlociu. Filmul urmăreşte evoluţia grupului de la o bandă de outsideri iubitori de motociclete la ceva mult mai sinistru. Filmul a primit recenzii bune după ce a fost prezentat la festivaluri de film precum Telluride şi Londra şi îi are în rolurile principale pe Austin Butler, Jodie Comer şi Tom Hardy.

"Despicable Me 4", din 12 iulie

"Despicable Me 3" a avut încasări de peste 1 miliard de dolari (780 de milioane de lire sterline) la box office-ul global în 2017, aşa că era inevitabilă continuarea. Detaliile despre scenariu sunt încă puţine, dar au existat unele sugestii că fanii îi vor vedea pe copiii adoptaţi ai super-răufăcătorului reformat Gru (Steve Carell) implicându-se mai mult în liga anti-răufăcători a lui Gru şi a soţiei sale Lucy (Kristen Wiig).

"Deadpool 3", din 26 iulie

Deadpool, antieroul cu gură spurcată, ar putea fi o anomalie în rândul starurilor de benzi desenate de pe marile ecrane. În această continuare încă nenominalizată, Ryan Reynolds revine în rolul lui Deadpool şi i se alătură Hugh Jackman, care reia rolul lui Wolverine din seria "X-Men".

"Alien: Romulus", din 16 august

Acesta va fi cel de-al nouălea episod din seria de filme "Alien". Este un film de sine stătător, plasat între originalul şi terifiantul "Alien" şi continuarea sa plină de acţiune, "Aliens". Se ştiu puţine lucruri despre intrigă, dar se aşteaptă ca, ca de obicei, să prezinte xenomorfi - extratereştrii sălbatici care se reproduc prin folosirea unor îmbrăţişări ale feţei pentru a-şi implanta ouăle în corpuri vii. Ridley Scott, care a regizat primul film "Alien", va produce filmul. Fede Álvarez, omul din spatele remake-ului "Evil Dead" din 2013, va fi regizor.

"Beetlejuice 2", din 6 septembrie

Originalul "Beetlejuice", în care Michael Keaton juca rolul unui spectru angajat să ajute la sperierea locuitorilor pretenţioşi ai unei case, a fost lansat în 1988. Mulţi dintre membrii distribuţiei originale s-au întors pentru această continuare, inclusiv Keaton, Winona Ryder şi Catherine O'Hara. Lor li se va alătura şi vedeta din "Wednesda" Jenna Ortega, care nici măcar nu se născuse când a apărut originalul.

"Joker: Folie à Deux", din 4 octombrie

Joaquin Phoenix a câştigat un Oscar pentru cel mai bun actor pentru interpretarea comediantului aspirant Arthur Fleck, alias Joker, în primul film din 2019. La finalul filmului l-am văzut internat la Arkham Asylum. Trailerul pentru această continuare nîl arată încă încarcerat, dar construind o relaţie cu psihiatrul său, Dr. Harleen Quinzel (Lady Gaga), înainte de a evada în cele din urmă, ceea ce duce la intensificarea relaţiei lor, pe măsură ce ea devine la rândul ei Harley Quinn.

"Paddington in Peru", din 8 octombrie

Primele două filme cu Paddington se numără printre cele mai îndrăgite filme britanice din ultimul deceniu, datorită poveştilor lor afectuoase şi pline de căldură. În "Paddington in Peru" nu este surprinzător faptul că ursul se întoarce în America de Sud pentru a o vizita pe mătuşa sa Lucy, care locuieşte acum într-un azil pentru urşi pensionari. Ben Whishaw revine ca voce a lui Paddington, alături de obişnuiţii seriei Hugh Bonneville, Julie Walters şi Jim Broadbent.

"Venom 3", din 8 octombrie

Acesta este cel de-al treilea film cu Tom Hardy în rolul lui Eddie Brock, un jurnalist de investigaţii tenace al cărui corp găzduieşte şi o formă de viaţă extraterestră simbiotică. Ceva care îi conferă atât superputeri, cât şi un alter ego vicios. Puţine lucruri au fost dezvăluite despre ce se întâmplă de data aceasta, iar în acest stadiu filmul nici măcar nu are un titlu. Acesta marchează debutul regizoral al lui Kelly Marcel, care a scris primele două filme "Venom", precum şi "Saving Mr Banks" şi adaptarea pentru marele ecran a filmului "Fifty Shades of Grey".

"Gladiator 2", din 22 noiembrie

După originalul din 2000, această continuare îl are în centru pe Lucius, care a apărut în primul film ca nepotul tânăr al lui Commodus, interpretat de Joaquin Phoenix. Lucius, mai în vârstă, interpretat de Paul Mescal, se întoarce după mai bine de un deceniu de stat în pustietate. În distribuţie vor fi Denzel Washington şi Pedro Pascal, în timp ce revin Connie Nielsen şi Derek Jacob.

"Wicked: Part One", din 29 noiembrie

Povestea lui Elphaba Thropp, fiica guvernatorului din Munchkinland, cu pielea verde, şi a modului în care a devenit temuta Vrăjitoare rea a Vestului a încântat deja fanii de teatru din întreaga lume.

Iar această adaptare cinematografică a musicalului de succes de pe scenă a fost împărţită în două părţi pentru marele ecran, partea a doua urmând să fie lansată spre sfârşitul anului 2025. Cynthia Erivo o interpretează pe Elphaba, iar printre ceilalţi membri ai distribuţiei se numără Arianna Grande, Jonathan Bailey, Jeff Goldblum şi câştigătoarea premiului Oscar Michelle Yeoh.