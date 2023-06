Hunter Biden își recunoaște vinovăția - Fiul președintelui SUA sper să obțină un acord pentru a evita închisoarea

Fiul președintelui Joe Biden, Hunter, a ajuns la un acord cu procurorii federali în legătură cu acuzațiile de neplata impozitului federal pe venit și de posesie ilegală a unei arme, potrivit unei scrisori trimise la Tribunalul Districtual din Delaware, și va pleda vinovat pentru infracțiuni fiscale, dar va evita probabil să stea după gratii, informează The Associated Press.

Hunter Biden va pleda vinovat pentru infracțiunile fiscale minore, ca parte a acordului făcut public marți. Acordul îl va scuti de urmărirea penală pentru o acuzație de posesie ilegală a unei arme de foc în calitate de consumator de droguri, dacă va respecta condițiile stabilite de procurori. Este oarecum neobișnuit să se rezolve un caz penal federal în același timp în care acuzațiile sunt depuse în instanță, deși nu este ceva total inedit.

Înțelegerea pune capăt unei anchete de lungă durată a Departamentului de Justiție în ceea ce îl privește pe cel de-al doilea fiu al lui Biden, care a recunoscut că se luptă cu dependența după moartea fratelui său Beau Biden în 2015. De asemenea, se evită un proces care ar fi generat zile sau săptămâni sau titluri care ar fi distras atenția Casei Albe, care a căutat cu strășnicie să păstreze distanța față de Departamentul de Justiție. O persoană familiarizată cu investigația a declarat că Departamentul de Justiție va recomanda eliberarea condiționată pentru acuzațiile fiscale, ceea ce înseamnă că Hunter Biden nu va trebui să stea în spatele gratiilor. Însă decizia de a accepta orice înțelegere aparține judecătorului. Persoana nu a fost autorizată să vorbească în public și a vorbit cu The Associated Press sub rezerva anonimatului.

Christopher Clark, un avocat al lui Hunter Biden, a declarat că a înțeles că ancheta de cinci ani a fost acum rezolvată.

"Știu că Hunter consideră că este important să își asume responsabilitatea pentru aceste greșeli pe care le-a făcut într-o perioadă de tulburare și dependență din viața sa", a declarat Clark. "El așteaptă cu nerăbdare să își continue recuperarea și să meargă mai departe".

Hunder Biden, investigat și de Congres

Vestea vine în contextul în care republicanii din Congres își continuă propriile investigații în aproape toate aspectele afacerilor lui Hunter Biden, inclusiv examinarea plăților externe și a altor aspecte ale finanțelor sale. De asemenea, vine la câteva zile după ce o punere sub urmărire pentru 37 de capete de acuzare a fost formulată împotriva fostului președinte Donald Trump pentru gestionarea defectuoasă a unor documente clasificate pe proprietatea sa din Florida, un alt caz cu implicații politice și mai dramatice.

Joe Biden s-a confruntat, de asemenea, cu întrebări legate de afacerile și de dependența de droguri a fiului său.

"Președintele și Prima Doamnă își iubesc fiul și îl susțin în timp ce acesta continuă să își reconstruiască viața", a precizat biroul consilierului Casei Albe într-un comunicat.

Acuzația de posesie de arme de foc afirmă că Hunter Biden a deținut un pistol, un Colt Cobra 38 special, deși știa că este consumator de droguri timp de 11 zile în octombrie 2018. Acuzația prevede o pedeapsă maximă de până la 10 ani de închisoare, dar Departamentul de Justiție a declarat că Hunter Biden a ajuns la un acord înainte de proces cu privire la această acuzație. Detaliile complete nu au fost dezvăluite imediat.

Infracțiunile fiscale minore pentru care Hunter Biden urmează să pledeze vinovat sunt mult mai limitate în ceea ce privește domeniul de aplicare decât acuzațiile urmărite de ani de zile de republicanii din Congres, ale căror anchete includ examinarea plăților străine și a altor aspecte ale finanțelor sale.

În timp ce Hunter Biden e „iertat”, Trump e ținta DOJ

Acordul intervine în contextul în care Departamentul de Justiție urmărește poate cel mai important caz din istoria sa împotriva lui Trump, primul fost președinte care se confruntă cu acuzații penale federale.

Această punere sub acuzare a adus deja o avalanșă de critici din partea republicanilor, acuzații de "politizare" a Departamentului de Justiție și un nou crescendo de întrebări despre afacerile lui Hunter Biden.

Procurorul general Merrick Garland a declarat că acuzațiile lui Trump provin de la un consilier special pe care l-a numit special pentru ca ancheta să rămână independentă. Între timp, acuzațiile aduse lui Hunter Biden au fost depuse de procurorul federal pentru Delaware, David Weiss, numit de Trump.

Ancheta Departamentului de Justiție a izbucnit în public în decembrie 2020, la o lună după alegerile prezidențiale, când Hunter Biden a dezvăluit că a primit o citație în cadrul examinării de către departament a impozitelor sale. Citația urmărea să obțină informații despre afacerile tânărului Biden cu o serie de entități, inclusiv Burisma, o companie de gaze din Ucraina în al cărei consiliu de administrație a făcut parte.

Hunter Biden a declarat atunci într-o declarație că este "încrezător că o analiză profesională și obiectivă a acestor chestiuni va demonstra că mi-am gestionat afacerile în mod legal și adecvat, inclusiv cu ajutorul unor consilieri fiscali profesioniști".