Ies la iveală azile clandestine în toată țara: Într-o locuință au fost găsite șașe persoane, două cu probleme medicale

”În după-amiaza zilei de 11 iulie a.c., poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Piteşti s-au deplasat la un imobil din municipiul Piteşti, despre care au rezultat indicii cu privire la posibila desfăşurare de activităţi specifice de cazare şi îngrijire de persoane vârstnice, fără autorizaţie. Cu ocazia verificărilor efectuate de poliţişti, împreună cu reprezentanţii mai multor instituţii cu atribuţii de control, au fost identificate 6 persoane, toate cu domiciliul în imobilul în cauză, acestea fiind proprietara imobilului, de 56 de ani, precum şi alte cinci persoane, cu vârste cuprinse între 55 şi 88 de ani, printre care mama proprietarei imobilului, alte două persoane, de 74 şi 78 de ani, puse sub interdicţie prin hotărâre a instanţei de judecată, pentru care tutorele stabilit este tot femeia de 56 de ani, precum şi alte două persoane, de 59 şi 55 de ani, ambele cu afecţiuni medicale, pentru care verificările continuă”, informează Poliţia judeţeană Argeş, conform News.ro.

Cele două persoane cu vârste sub 60 de ani nu au legătură, nici de rudenie, nici de altă natură cu proprietara, aceasta declarând, în primă fază, că are grijă de ele pentru că i-ar fi fost încredinţate de Direcţia de Asistenţă Socială.

Pentru asigurarea cadrului legal necesar verificărilor, poliţiştii au deschis un dosar penal, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi pentru care legea cere autorizaţie ori exercitarea acestora în alte condiţii decât cele legale, conform art. 348 din Codul Penal. Cercetările continuă, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care faptele au fost săvârşite şi luarea măsurilor legale.

Prefectul judeţului Argeş, Radu Perianu, a declarat că ancheta Poliţiei a început în urma unei sesizări. Radu Perianu a precizat, marţi seară, pentru News.ro, că de la declanşarea acţiunilor de control privind aşezămintele sociale, autorităţile primesc numeroase reclamaţii pe acest subiect.

”De când are loc acţiunea de control vin sesizări şi informaţii de la oameni, unele mai serioase, altele mai puţin. Noi le luăm în considerare şi facem verificări”, a declarat prefectul de Argeş.

Cu o seară în urmă, în Tunari, județul Ilfov, au fost găsiți 11 bătrâni bolnavi ascunși într-o casă în construcție.

"Noi am fost sesizaţi de colegii de la Inspectoratul Judeţean de Poliţie Ilfov, în urma unei sesizări venită pe linia mass-media despre faptul că există aceşti bătrâni într-o casă aflată în construcţie. S-a deplasat Poliţia şi a solicitat sprijin de la ISU Bucureşti-Ilfov, care a trimis echipaje inclusiv de la SMURD şi o maşină de Terapie Intensivă cu medic şi de la Ambulanţă, tot cu o maşină cu medic. Au fost trimişi şi două maşini de transport multiple victime.

Acolo, colegii au constatat prezenţa a 11 persoane în condiţii care nu permit îngrijirea lor corectă, într-o casă aflată în construcţie, care nu este finalizată şi care nu are anumite lucruri de bază, inclusiv balustrade pe scări nu avea, adică oricine putea să cadă, mai ales în cazul bătrânilor. Decizia este de a-i reloca imediat. Au fost evaluaţi medical. Din ce am înţeles, nu a necesitat nimeni transfer către spital. Au fost şase relocaţi către un azil care are condiţii bune pentru a-i primi, iar patru au fost preluaţi de aparţinători şi o persoană care a refuzat relocarea, dar cu care se lucrează pentru a fi convinsă să se relocheze pentru că nu putem lăsa pe nimeni în condiţiile în care sunt acolo.