Ilie Năstase dezvăluie costul emoțional al celor patru divorțuri: 'N-am simțit că am sărăcit, dar...' / VIDEO

Ilie Năstase , fostul numărul 1 mondial în tenisul masculin, a făcut recent câteva declarații sincere referitoare la suma de bani pe care a adunat-o în timpul carierei sale.

Ilie Năstase a dezvăluit persoana pe care o consideră cea mai frumoasă femeie din lume.

”Toate femeile sunt frumoase, dar cea mai frumoasă este ultima (n.r.- ultima sa soție, Ioana). Vorbesc serios. Nu ai cum să-ți explic ție sau altcuiva frumusețea unei femei la 20 și ceva de ani. Dar acum, ultima e ultima, cu aia ești… Acum noi încercăm să avem un copil și e persoana care e cu mine acum. Deci când eram cu Dominique (n.r.- Grazia), era Dominique, când eram cu… Așa e. Și nu trebuie să se supere nimeni, nici prima, nici a doua, nici… Că ultima, cu cine trăitești astăzi, cu cine te duci la restaurant, cu cine pleci în vacanță, cu cine dormi în pat, cu cine împarți ziua și anul, aia e. Eu așa simt și așa cred”, a spus Ilie Năstase, la podcast-ul Fain&Simplu.

Ilie Năstase a fost pus în fața unei întrebări delicate: "Cât de mult te-au costat cele patru divorțuri?", a întrebat Mihai Morar.

„Asta nu mai știu. Poate puțin, la început, am avut probleme cu banii. N-am simțit că am sărăcit. Poate în România, când mai veneam, mă simțeam așa, mai…dar în străinătate mă simțeam bine, mai bogat. Eu nu socoteam cât cheltuiesc. Eu mă uit cât fac, cât cheltuiesc nu știu, că nu fac socoteala. N-am avut educație financiară. Am stat pe lângă Țiriac, am văzut ce făcea el. Am investit în terenuri, am investit în case. După, mi-am dat seama că nu e bine să ai case peste tot, că te costă să le întreții. Pe multe le-am vândut. Nu am riscat banii în fonduri sau chestii din astea.”, a declarat Ilie Năstase, la podcast-ul Fain&Simplu.

Ilie Năstase are 5 copii

La 77 de ani, marele fost tenisman are cinci copii: Nathalie, Nicolas, Charlotte, Alessia și Emma. Ilie Năstase și actuala sa soție, Ioana, în vârstă de 48 de ani, doresc să mai adauge unul la această listă. Cei doi sunt căsătoriți din 2020, însă au fost aproape de divorț de mai multe ori.