Imagini incredibile cu privire la antifrauda din Timișoara - Consilierul primarului Robu, la chefuri cu interlopii / FOTO

Ionuț Nasleu, consilierul personal al primarului Timișoarei Nicolae Robu, care are printre atribuții activitatea Corpului de Control Intern și Antifraudă și „problemele de securitate” din oraș, apare în mai multe fotografii postate pe Facebook alături de interlopi celebri în orașul de pe malurile Begăi, informează PressAlert.

În toate fotografiile, Ionuț Nasleu apare alături de interlopul Lucian Boncu. Cel care a postat fotografia din 30 octombrie 2017, după ce a anunțat că ”eating friptură” a comentat la fotografie doar atât ”Luci & Ionuț”. În imagine, Nasleu, cu șapcă pe cap, zâmbește, în timp ce Boncu ciocnește cu un comesean.

Într-o altă fotografie, de anul acesta, din 22 februarie, cel care a postat-o a scris ”Luci, Plopu, Pasan, Cârciu, Zmeu, Marius, Tudor & Vali. O mare familie”. În această imagine, consilierul personal al primarului Timișoarei apare zâmbitor, în capul mesei. Nu lipsesc imaginile cu mâncărurile și vinurile consumate.

În alte fotografii, Ionuț Nasleu apare alături de Boncu și alți comeseni, cu care se ține prietenește după gât.

Într-o altă fotografie, postată în 1 aprilie, Nasleu este la o masă alături de Lucian Boncu și Novac Radu, zis „Jack”, membru al grupării conduse de interlopul Sorin Udrea.

Contactat de PRESSALERT.ro, Ionuț Nasleu a susținut că „am fost la o zi de naștere. Nu mai știu. Nu știu fotografiile. Eu am fost doar la zile de naștere. Nu toți prietenii mei sunt academicieni. Dacă erau toți prietenii mei acadamicieni, eram… Eu, la rândul meu, nu sunt băiat cu pedigree. Probabil s-a nimerit să fie și Boncu și cine zici. Eu am fost la zile de naștere invitat”.

După aproximativ o oră, Nasleu a sunat și i-a întrebat pe jurnaliști: „N-am înțeles ce am făcut eu. Boncu e paria orașului că nu știu? Întreb. Boncu e paria orașului? A făcut atâtea chestii negative încât să nu pot să stau la o masă cu el? Nu știu, întreb. E o întrebare retorică. Eu am fost la zile de naștere în care, probabil, era și Boncu. Cel mai mare păcăt al meu că am fost la zile de naștere unde la masă era și Boncu? Îl știu din studenție(pe ”Zmeu”, n.a.). Nu știu dacă are probleme. Din păcate sau din fericire, eu nu am pedigree, sunt copil de țăran. Am prietenii de 20 de ani cu oameni care nu știam ce o să ajungă. Eu nu mă dezic de oameni. Am fost la zile de naștere. Faptul că îi știu, niciodată nu știu în ce sunt implicați. Nu mă interesează. N-am greșit cu nimic, am fost invitat. Tu, dacă ai prieteni din copilărie, știi ce o să ajungă?”. Întrebat dacă este prieten cu Lucian Boncu, consilierul primarului Robu a răspuns ”eu am prieteni foarte mulți, dar ce a greșit? Te întreb, e paria orașului? Să plătească dacă a greșit. Când ești invitat la o zi de naștere ceri lista cu invitați înainte? Acum vreo două săptămâni, am fost invitat la ziua unui om care are investiții în Giroc. Era și Boncu acolo. Întreb eu care e lista de invitați?”.

Nasleu este un apropiat al lui Nicolae Robu, a absolvit Facultatea de Teologie, a fost ofițer SRI, senator al PRM, trecând apoi la PNL.