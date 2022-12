Imagini terifiante din Ucraina: așa arată venirea Apocalipsei/ Video

Războiul din Ucraina aduce cu sine imagini terifiante, pe care dacă le-am vedea într-un film am considera că este un scenariu pentru venirea Apocalipsei.

În capitala Kiev a avut loc o pană masivă de curent. Pe rețelele de socializare se pot vedea oamenii aflați într-un supermarket care sunt în beznă totală și caută cu lanterne sau lumânări produsele pe raft.

În alt material video, ucrainenii au surprins atacul rușilor asupra orașului Avdiivka. O ploaie de foc se abate asupra orașului și chiar dacă seamănă cu un foc de artificii, acest bombardament aduce cu sine moarte și distrugere.

The Ukrainian media published a video of the situation in a #Kyiv supermarket during the blackout. pic.twitter.com/FuNvrldKY2

The sky above today's #Avdiivka. No, that's not a fireworks. The occupiers use incendiary ammunition. pic.twitter.com/xVpjFO2Exx