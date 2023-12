În Betleem, locul unde s-a născut Iisus Hristos, nu vom avea brad de Crăciun

Anul acesta nu va exista un brad de Crăciun în Betleem, locul naşterii lui Iisus, unde tradiţionala sărbătoare a Naşterii Domnului va avea loc "fără fast şi fără prea multe luminiţe", din cauza războiului din Gaza, relatează Reuters, informează News.ro.

Betleemul este situat în Cisiordania, lângă Ierusalim, şi a fost scena unor confruntări israeliano-palestiniene. În acest an, atmosfera este umbrită de conflictul din Fâşia Gaza, la aproximativ cincizeci de kilometri distanţă.

Israelul a lansat o contraofensivă în Gaza după un val de crime şi răpiri comise la 7 octombrie în sudul Israelului de către bărbaţi înarmaţi din gruparea islamistă palestiniană Hamas.

În fiecare an, la începutul lunii decembrie, creştinii se adună la Betleem pentru a deschide perioada care precede Crăciunul, ceea ce atrage numeroşi turişti. În acest an, străzile şi pieţele oraşului rămân goale şi întunecate sub soarele de iarnă.

"Nu am mai văzut niciodată Betleemul aşa, nici măcar pe vremea COVID. Oraşul este gol şi trist", a declarat pentru Reuters părintele călugăr franciscan Ibrahim Faltas, în faţa Bisericii Naşterii Domnului. "Aceasta ar trebui să fie o zi de bucurie".

Autorităţile din Gaza estimează că numărul palestinienilor morţi este de peste 15.000, în timp ce Israelul susţine că a pierdut 1.200 de oameni în atacul iniţial al Hamas şi peste 70 de soldaţi în luptele din Gaza.

La Betleem, niciun brad de Crăciun nu a fost ridicat în Piaţa Naşterii, unde Biserica se pregăteşte să celebreze slujbele religioase "cu sobrietate", a declarat părintele Francesco Patton, Custodele Ţării Sfinte. "Aceasta înseamnă fără fast şi fără prea multe lumini, mai degrabă în familie decât în piaţă", a adăugat el.