Iulie intră în istorie! Ministrul Mediului: 'Avem toate șansele să devină cea mai călduroasă lună pe care am trăit-o vreodată'

Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a spus la Digi24 că această lună ar putea deveni cea mai călduroasă lună iulie din istoria măsurătorilor făcute de ANM.

„Astfel de fenomene meteo extreme tind să devină normalitatea României, din punct de vedere meteorologic. Aceeași situație o regăsim și în foarte multe alte țări. Este efectul schimbărilor climatice, despre care eu cred că ar trebui să discutăm mai mult. În afară de ceea ce resimțim în fiecare zi pe pielea noastră, populația trebuie să fie prevenită și pregătită, pentru ca împreună să depășim mai ușor astfel de fenomene”, a spus ministrul.

Recordul din acest an

„În 13 iulie am avut recordul de temperatură al acestui an, 39 de grade, iar ieri am avut un nou record, 40 de grade. Înseamnă nu doar temperaturi foarte ridicate, ci și o perioadă lungă de disconfort termic”, a explicat el. „În istoria măsurilor pe care le face ANM, suntem pe locul 3, au fost puțini ani mai călduroși decât acesta. Dar dacă acest trend se menține și dacă ne va lovi un al treilea val de căldură, începând de sâmbătă, avem toate șansele ca luna iulie a acestui an să devină cea mai călduroasă lună iulie pe care am trăit-o vreodată”, a mai spus ministrul.

Directorul ANM, Elena Mateescu, a spus mai devreme la Digi24 că sâmbătă este posibil să consemnăm din nou valori ale temperaturilor maxime de 39-40, posibil izolat în extremitatea sudică a țării chiar 41 de grade Celsius la umbră. Indicele de disconfort termic măsoară deja 80 de unități pe areale din partea de sud și sud-est a țării. De la debutul săptămânii viitoare, începând de marți, un al treilea val de căldură intens va putea aduce valori de temperaturi de 39-40 de grade Celsius”.