Jurnalistă concediată după 18 ani în televiziune: 'Momentul în care mi-a fost înmânată decizia a fost cireașa de pe tortul grețos'

Jurnalista Octavia Geamnănu anunță că a fost concediată de la postul TV Antena 1.

„Pe vremuri, cand vedeam cum isi iau “La revedere” unii dintre colegi, intr-un firesc profesional devenit obisnuinta, de la pupitrul Observatorului, predand stafeta celui care urma, anuntandu-si fiecare planurile, nu ma gandeam la cum voi face eu, dar nici ca voi fi in situatia asta. Cert e ca s-a incheiat hartuirea, cosmarul ultimelor 9 luni din viata mea, timp in care am sperat ca imi pot relua activitatea mea, ca oamenii vor fi mai buni. Cum s-ar zice, sunt libera de contract. Si chiar asa ma simt, libera. Mare lucru. Ma mai intreaba lumea : “Si ce-ai invatat din asta?”. Raspunsul e : nimic. As face totul absolut la fel din prima pana-n ultima zi din toti acesti ani. Ar fi murit o parte din mine in fiecare zi sa accept un abuz, ulterior mai multe, fara sa lupt. Caci asa cum mi s-a spus intotdeauna, fara exceptie, am fost impecabila si nimeni nu a avut ce sa-mi reproseze. Desi concedierea produsa azi are motivatie disciplinara in viziunea unora, momentul in care mi-a fost inmanata decizia a fost cireasa de pe tortul gretos, drept rasplata pentru fidelitate, dedicare, implicare, munca, etc. Partea buna e ca odata cu aceasta concediere am iesit din acest nod fara vreun regret, cu maxima incredere in Dumnezeu si in destin, in avocatii mei de nota zece”, a spus Octavia Geamnănu, pe contul ei de socializare.

„Ce voi face? Imi concentrez energia exact in directia in care stiu ca vreau sa merg. Partea buna e ca mereu am stiut ce vreau, asa cum mereu am stiut ce nu vreau”, a concluzionat Octavia Geamnănu.