Kelemen Hunor, despre scrisoarea lui Rudolph Giuliani: Se vede o problemă. De ce nu vrem să discutăm despre aceste aspecte?

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, spune despre scrisoarea lui Rudolph Giuliani, că nu se poate minimaliza ceea ce spune ”prin tot felul prin afirmații fără substanță”. Potrivit liderului maghiar, de la nivelul lui Giuliani se vede o problemă pe care România deseori refuză să o vadă, scrie Mediafax.

Kelemen Hunor a declarat, luni, corespondentului MEDIAFAX, referitor la scrisoarea lui Rudolph Giuliani, că acesta a fost procuror șef al statului New York, într-o perioadă când lucrurile acolo mergeau prost, și a reușit să rezolve multe dosare, deci are o experiență și o perspectivă de procuror de mare succes.

”O astfel de scrisoare este greu de comentat, dar trebuie să constatăm, indiferent de calitatea actuală a lui Rudolph Giuliani, câteva chestiuni. A fost procuror șef al statului New York, într-o perioadă când lucrurile acolo mergeau prost, și a reușit să rezolve multe dosare, deci are o experiență și o perspectivă de procuror de mare succes. Are și calitatea omului politic care a condus metropola New York. Trebuie să constatăm că, de la acea distanță, care există între România și SUA, un fost procuror, un fost primar, un fost candidat la funcția de procuror șef federal al SUA, se vede o problemă. O problemă pe care noi de foarte multe ori nu vrem să o vedem și aceasta se numește fostele protocoale, aflate în vigoare mulți ani, între SRI și anumite instituții ale sistemului juridic - ÎCCJ, CSM, Parchetul General, și dacă din calitatea lui Giuliani se vede această problemă, atunci trebui să ne punem întrebarea de ce nu vrem să discutăm despre aceste aspecte?”, a spus Kelemen.

Potrivit acestuia, orice astfel de observații care se referă la problemele României trebuie tratate cu mare seriozitate nu numai atunci când vin dintr-o anumită zonă sau din anumite instituții, dar și atunci când vin din SUA, ”din partea unor oameni care nu au niciun interes politic mai apropiat sau mai îndepărtat legat de România”.

”A mai existat înainte cu câteva zile o altă intervenție, a unui fost șef de la FBI care propunea 5 soluții pentru România, pentru că în orice stat de drept, în orice stat democratic, anumite principii trebuie să prevaleze, cum ar fi prezumția de nevinovăție, dreptul de a avea un proces echitabil, de a cunoaște probele din dosar în baza cărora se iau decizii și cum au fost acestea obținute. Deci nu putem prin tot felul prin afirmații fără substanță să minimalizăm ceea ce spune Rudolf Giuliani, față de care am un mare respect și îl consider un om extrem de valoros și integru”, a spus liderul UDMR.

Rudolph Giuliani, avocatul lui Donald Trump, fost procuror federal și fost primar al New York a transmis o scrisoare președintelui Klaus Iohannis și altor oficiali români în care cere verificarea protocoalelor PG-SRI și stoparea presiunile asupra judecătorilor.