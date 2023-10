Kenyenii au luat premiile la concusrul de alergare montană Porolissum Trail

Doi atleţi din Kenya s-au impus în cursa de 23 de kilometri a primei ediţii a competiţiei de alergare montană Porolissum Trail, desfăşurată sâmbătă, cu plecarea şi sosirea din amfiteatrul fostului castru roman din localitatea Moigrad.

Ruth Matebo, la feminin, şi Hillary Kimaiyo, la masculin, ambii din Kenya, sunt câştigătorii probei de 23 de kilometri, în vreme ce fosta atletă de performanţă, Paula Todoran, şi-a adjudecat locul II.

În cea de-a doua probă, cu o lungime de 12 kilometri - Cursa Salamandrelor, primul loc la feminin a revenit tot unei atlete din Kenia, Ruth Nundu, în vreme ce la masculin s-a impus Tudor Sevciuc, din Republica Moldova, stabilit la Cluj-Napoca. De remarcat că locul doi în proba feminină de 12 kilometri a fost ocupat de o alergătoare în vârstă de 12 ani, Emma Kerekes, din Cluj-Napoca.

Printre cei mai vârstnici participanţi s-a numărat şi băimăreanul Ghiţă Negru, în vârstă de 67 de ani, un veteran al curselor de alergare pe distanţe lungi.

"Ideea organizării acestei competiţii mi se pare una excelentă. Îmi pare bine că am venit azi la Porolissum. Sper să o ţină tot aşa mulţi ani de acum înainte. Organizarea a fost perfectă. Aş încuraja pe toată lumea să nu se lase de sport, copiii în general. Şi eu am probleme de sănătate, şi acum şi ieri şi mâine o să am, dar trec peste ele şi alerg în continuare", a declarat, pentru AGERPRES, Ghiţă Negru.

Premierea câştigătorilor a fost realizată de preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj, Dinu Iancu-Sălăjanu.

"Este important că suntem într-un loc unde concursurile s-au desfăşurat şi acum 2.000 de ani şi că astăzi continuăm acest spirit al celor care fac performanţă. Îi felicit pe organizatori şi pe toţi cei care participaţi la această manifestare", a precizat acesta, la festivitatea de premiere.

Competiţia a inclus şi o cursă populară, de 1,5 kilometri, desfăşurată pe conturul Castrului Roman Porolissum, dedicată în special copiilor. Mulţi dintre copii au alergat alături de părinţi sau chiar ţinându-se de mână cu aceştia.

Porolissum Trail a fost organizată de Asociaţia CS Todo Run Zalău, în parteneriat cu Asociaţia de Dezvoltare Ţara Silvaniei, la competiţie participând circa 400 de sportivi din ţară, dar şi din străinătate.