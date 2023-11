Klaus Iohannis a ajuns în Zanzibar. Țara africană este recunoscută drept o destinație turistică

'M-am exprimat astăzi în dialog cu președintele Zanzibarului Hussein Mwinyi privind necesitatea unei cooperări politice și economice consolidate, inclusiv în domeniile sectoriale cu potențial neexploatat, care ar putea aduce valoare adăugată relațiilor bilaterale româno-tanzaniene', a fost postarea președintelui postată pe X, fostul Twitter.

I expressed today in the dialogue with President of Zanzibar @DrHmwinyi the need for an enhanced political & economic cooperation, including in the sectoral fields with untapped potential that could bring added value to the ????????-????????bilateral relations. pic.twitter.com/iMKO2RCmiS