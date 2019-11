Klaus Iohannis abordează iar tema imunității sale: 'Când ajungem la schimbarea Constituţiei, voi relua această temă'

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat luni, la Ploieşti, că imunitatea preşedintelui este prevăzută în Constituţie şi nu se poate renunţa la aceasta fără modificarea Constituţiei potrivit Agerpres.

"Acest lucru se poate face odată cu schimbarea Constituţiei şi, sigur, când ajungem la schimbarea Constituţiei, voi relua această temă", a răspuns Iohannis la o întrebare pusă de jurnalişti despre faptul că în campania din 2014 a spus că primul lucru pe care îl va face ca preşedinte e să renunţe la imunitate.Klaus Iohannis a mai spus că împreună cu Guvernul PNL îşi propune creşterea salariilor şi pensiilor."Noi, şi eu şi actualul Guvern, ne dorim pentru români să ajungem în situaţia, şi vom ajunge, să creştem salariile şi pensiile, nu aşa cum mincinos răspândeşte PSD zvonul că noi am vrea austeritate", a afirmat Iohannis.

Citește și: ‘Aleșii’ lui Klaus Iohannis! Lista completă: Cine sunt cei care vor participa la dezbaterea președintelui



Preşedintele a vorbit şi despre ceea ce îşi propune dacă va mai câştiga un nou mandat.



"Pentru următorul mandat am foarte multe proiecte, toate ţin de România normală. Avem nevoie de o resetare a României, asta însemnând să reparăm tot ce s-a stricat în aceşti ani. Marile sisteme publice trebuie repuse în funcţiune, aşa cum sunt gândite, sistemul de sănătate, şcoli, Poliţie, Jandarmerie şi aşa mai departe. Peste tot acest regim toxic Dragnea-Dăncilă şi-a înşurubat pilele, cunoştinţele, neamurile. Lucrurile trebuie reluate, trebuie aduşi oameni merituoşi, oameni pregătiţi în poziţiile de conducere, trebuie să refacem aceste sisteme, în aşa fel încât să funcţioneze pentru cetăţean. Asta deja este o muncă imensă. În paralel, trebuie create condiţii pentru o dezvoltare economică mai bună, mai sustenabilă", a afirmat Iohannis.



Acesta a adăugat că are şi proiecte importante ce ţin de securitatea naţională.



"Evident, sunt zone care ţin de securitatea naţională, unde trebuie să ne implicăm foarte mult, vorbesc aici şi de parteneriate cu SUA, unde am făcut paşi frumoşi în direcţia bună, dar vorbim şi de dotarea Armatei, de pregătirea soldaţilor. Avem nevoie de foarte multă implicare pentru a face ca economia, care va funcţiona din ce în ce mai bine, să aducă beneficii şi în buzunarele românilor, asta însemnând câştiguri mai substanţiale", a mai spus candidatul PNL.



Klaus Iohannis participă, luni, la Sala Sporturilor Olimpia din Ploieşti, la o întâlnire cu membri şi simpatizanţi.