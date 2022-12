Klaus Iohannis, despre mega-scandalul de corupție din PE: 'Procurorii trebuie lăsați să-și facă treaba'

Președintele Klaus Iohannis a declarat luni, la Palatul Cotroceni, după o discuție cu președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, că procurorii europeni trebuie lăsați să investigheze cazul în care Parchetul european a cerut joi ridicarea imunităţii a două europarlamentare, între care Eva Kaili, arestată deja, aceasta fiind și vicepreședinte PE.

„O chestiune complicata, neasteptata, este scandalul care a aparut acum cateva zile in Parlamentul European, legat de acuzatii de coruptie, si vreau sa spun public ca o sustin, o sustinem 100% pe Roberta Metsola. Felul direct, corect, deschis si ferm in care a abordat aceste chestiuni este cu siguranta calea corecta. Parlamentul European in ansamblu isi face treaba foarte bine, UE in ansamblu rezolva probleme, dar atunci cand sunt gasite anumite situatii ca unule persoane nu fac ce se asteapta electoratul de la ele, e clar ca trebuie anchetat asa cum scrie la carte fara prea multe menajamente politice, procurorii trebuie lasati sa isi faca treaba”, a declarat Iohannis.

Cererea procurorilor europeni se bazează pe o anchetă distinctă de cea privind Qatarul, realizată de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), conform căreia "există o suspiciune de fraudă în detrimentul bugetului UE, în legătură cu managementul indemnizaţiilor parlamentare, şi în special privind remunerarea asistenţilor parlamentari acreditaţi", a precizat EPPO într-un scurt comunicat.