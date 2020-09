Liderul PSD Vrancea, Marian Oprişan: 'Am sufletul împăcat, pentru că mi-am dedicat întreaga viaţă şi carieră judeţului'

Liderul PSD Vrancea, Marian Oprişan, candidat la un nou mandat pentru preşedinţia Consiliului Judeţean, şi-a recunoscut, luni, înfrângerea la alegerile locale de duminică şi a transmis, într-un mesaj pe reţelele de socializare, că "are sufletul împăcat, pentru că şi-a dedicat întreaga viaţă şi carieră judeţului Vrancea".

"Vă mulţumesc din suflet, tuturor! Mulţumesc şi mă înclin cu recunoştinţă în faţa celor care aţi avut încredere în mine şi în proiectele mele şi m-aţi votat. Mulţumesc şi celor care aţi avut o altă opţiune şi nu m-aţi votat. Am sufletul împăcat, pentru că mi-am dedicat întreaga viaţă şi carieră judeţului Vrancea, care este casa noastră. Am luptat şi am muncit cu toată forţa şi determinarea pentru un trai mai bun pentru vrânceni şi sunt mândru de tot ce am reuşit să construiesc în Vrancea în ultimii ani", a scris Marian Oprişan, într-un mesaj pe reţelele de socializare, potrivit agerpres.ro.

Acesta şi-a exprimat speranţa că proiectele sale de dezvoltare vor fi duse la bun sfârşit şi le-a transmis vrâncenilor că va continua să rămână alături de ei şi să le reprezinte interesele.

Potrivit datelor provizorii comunicate de Autoritatea Electorală Permanentă, Cătălin Toma a obţinut 65.025 voturi, în timp ce Marian Oprişan a fost votat de 59.196 de vrânceni.