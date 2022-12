Lionel Messi, cel mai bun jucător al Cupei Mondiale din Qatar (Video)

Atacantul argentinian Lionel Messi a fost desemnat cel mai bun jucător al Cupei Mondiale din Qatar, duminică seară, la Doha.

Vezi și: Foto | Cu Schengen sau fără, președintele Iohannis nu ratează mondenitățile

Este pentru a doua oară când Messi este desemnat cel mai bun jucător al competiţiei, după ce a mai primit acest trofeu şi în 2014, la finala pierdută cu Germania.

Messi a marcat două goluri pentru Argentina în finala cu Franţa şi a transformat şi la loviturile de departajare.

ITS YOURS LIONEL MESSI ITS YOURS !!! ???????????? pic.twitter.com/zVj6H3jzz6