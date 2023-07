LIVE TEXT Război în Ucraina, 23 iulie - Bilanțul contraofensivei: armata ucraineană a recuperat doar circa 200 de kilometri pătraţi de teritoriu

Armata ucraineană se confruntă cu provocări majore în timpul luptelor cu armata rusă. În ciuda recuperării a circa 200 de kilometri pătrați de teritoriu, ucrainenii au suferit pierderi semnificative. În primele două săptămâni ale contraofensivei, aproximativ 20% din armamentul greu a fost pierdut, însă rata pierderilor a scăzut după ce comandanții ucraineni au făcut schimbări tactice. Cu toate acestea, trupele ruse beneficiază de o superioritate cantitativă a artileriei, pe care o utilizează intens în conflict.

STIRIPESURSE.RO vă prezintă mai jos, în format „live text”, principalele știri legate de război în timpul zilei de duminică, 23 iulie 2023, pe măsură ce apar.

UPDATE 23 iulie, ora 00.45 - Zelenski, mesaj dur pentru Putin: 'Marea Neagră nu aparține Rusiei'

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că Marea Neagră nu aparține Rusiei, amintind Moscovei că în zona respectivă se mai află Ucraina, Turcia, România și Bulgaria. Potrivit Ukrinform, liderul ucrainean a făcut declaraţia respectivă în cadrul celei de-a 14-a ediţii a Aspen Security Forum, desfăşurat în SUA.

"Noi căutăm o ieșire. Am făcut apel la secretarul general al ONU, António Guterres, am vorbit personal cu acesta. Am vorbit cu președintele Erdoğan (Recep Erdoğan, preşedintele Turciei, n.r.). Discutăm despre această criză. Vedem anumite căi de ieșire. Dacă reușim, dacă Erdoğan reuşeşte, dacă ONU este și mai puternică - eu cred că vom reuși" - a afirmat Volodimir Zelenski, potrivit Rador.

