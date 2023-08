LIVE TEXT Război în Ucraina, 7 august - Dmitri Kuleba a cerut livrarea cât mai rapidă a avioanelor F-16 pentru protejarea cerului ucrainean

În urma atacurilor masive care au vizat obiective civile, inclusiv un centru de transfuzii, ministrul de Externe al Ucrainei, Dmitri Kuleba, a cerut sprijinul internațional pentru livrarea de avioane F-16 pentru protejarea cerului țării. Pe Twitter, Kuleba a subliniat urgența necesității de a înarma Ucraina, închizând spațiul aerian prin intermediul acestor avioane și implementând formula de pace a țării, în fața continuării agresiunii din partea Rusiei.

STIRIPESURSE.RO vă prezintă mai jos, în format „live text”, principalele știri legate de război în timpul zilei de luni, 7 august 2023, pe măsură ce apar.

UPDATE 7 august, ora 17.56: Alegerile 'sunt doar cheltuieli inutile' în Rusia! Peskov: 'Dacă Putin va fi nominalizat, va fi reales cu un avantaj imens'

Secretarul de presă al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, a negat interpretarea declarațiilor sale de către The New York Times, care i-a atribuit precizarea despre realegerea lui Vladimir Putin în 2024 cu peste 90% din voturi.

Potrivit The New York Times, Peskov ar fi numit alegerile din Federația Rusă nu atât o democrație, cât o "birocrație scumpă" și a spus că "Putin va fi reales anul viitor cu peste 90% din voturi". Autorul acestui material din New York Times a fost jurnalistul Roger Cohen. "Nu, acest lucru a fost interpretat absolut greșit de autorul acestui articol", a declarat Peskov pentru TASS, răspunzând la o întrebare despre autenticitatea acestui citat.

Continuarea aici