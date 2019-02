Lungmetrajul de animație 'Cum să-ți dresezi dragonul 3' s-a situat pe primul loc în box office-ul nord-american

Lungmetrajul de animație "Cum să-ți dresezi dragonul 3/ How to Train Your Dragon: The Hidden World" s-a situat pe primul loc în box office-ul nord-american, cu încasări de 55,52 de milioane de dolari în weekendul premierei, potrivit boxofficemojo.com, scrie Mediafax.

Dean DeBlois, regizorul cunoscut pentru animația "Lilo & Stitch", ca și pentru documentarul "Heima", a dus adaptarea pentru marele ecran a poveștii din benzi desenate la dimensiunea unei trilogii. La un an după acțiunea din cel de-al doilea film, Sughiț și Știrbul sunt ultima șansă a orășelului din Insula Tontului, după ce întâlnirea dintre Furia Nopții și Furia Luminii este însoțită de o amenințare apocaliptică pentru lumea celor doi. O călătorie în lumea ascunsă poate să schimbe cu totul șansele de supraviețuire în lumea eroilor de poveste.

Liderul săptămânii trecute, lungmetrajul SF "Alita: Battle Angel/ Alita: Îngerul războinic", de Robert Rodriguez, s-a situat pe locul al doilea, cu încasări de 12 milioane de dolari de vineri până duminică. Actorii Jennifer Connelly, Rosa Salazar, Christoph Waltz și Mahershala Ali țin capul de afiș în aventurile SF depănate pe mâna electronică a Alitei, o tânără cyborg care nu își amintește mare lucru, dar are ochi mari și poate să ducă multe din problemele lumii fără să se bazeze doar pe micile pompe hidraulice care îi acționează resorturile.

Lungmetrajul de animație "The Lego Movie 2: The Second Part", de Mike Mitchell și Trisha Gum, a coborât un loc, până pe al treilea, cu încasări de 10 milioane de dolari. Acțiunea filmului, care beneficiază de vocile unor vedete precum Jason Momoa, Alison Brie, Chris Pratt, Stephanie Beatriz, Elizabeth Banks și Jonah Hill, are loc la cinci ani după cea din primul lungmetraj, "Marea aventură Lego/ The Lego Movie" (2014), de Phil Lord, Christopher Miller și Chris McKay. Cetăţenii întâmpină acum o nouă ameninţare, Lego Duplo, invadatorii din spaţiul cosmic, care dezmembrează totul în calea lor mai repede decât s-ar putea reconstrui, potrivit cinemagia.ro.

Comedia "Fighting with My Family", de Stephen Merchant, s-a plasat pe locul al patrulea, cu încasări de 8 milioane de dolari. Filmul îi are în rolurile principale pe Dwayne Johnson, Lena Headey şi Vince Vaughn.

Comedia romantică "Isn't It Romantic", de Todd Strauss-Schulson, coboară două locuri, până pe al cincilea, cu încasări de 7,5 milioane de dolari în weekend. Filmul îi are în rolurile principale pe Priyanka Chopra, Rebel Wilson și Liam Hemsworth.

Topul 10 al filmelor cu cele mai mari încasări în box office-ul nord-american la sfârșitul săptămânii trecute este completat de "What Men Want", de Adam Shankman (5,2 milioane de dolari), "Zi de naștere mortală 2/ Happy Death Day 2U", de Christopher Landon (4,98 de milioane de dolari), "Ucide-i cu sânge rece/ Cold Pursuit", de Hans Petter Moland (3,3 milioane de dolari), "Asistent de (ne)voie/ The Upside", de Neil Burger (3,2 milioane de dolari), și "Run the Races", de Chris Dowling (2,2 milioane de dolari).