Maia Sandu este primul laureat al Premiului 'Timişoara pentru valori europene' (video)

Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit sâmbătă Premiul "Timişoara pentru valori europene", înfiinţat în acest an de Municipiul Timişoara pentru a onora personalităţi recunoscute pe plan internaţional care, cu determinare, curaj şi creativitate, promovează sau apără valorile europene în interiorul şi în afara Uniunii Europene.

"Primesc acest premiu ca pe un vot de încredere în capacitatea Republicii Moldova şi a cetăţenilor săi de a duce până la capăt lupta pentru libertate; o luptă dreaptă, legitimă şi necesară pentru viitorul nostru şi al întregului continent. Ce vedem aici, la Timişoara, ce vedem în oraşele europene vrem şi pentru Republica Moldova. (...) Nivelul de trai pe care îl văd în oraşul dumneavoastră, libertatea de gândire şi exprimare, valorile europene să ajungă de neînvins şi aici, şi în Moldova", a afirmat Maia Sandu, la ceremonia de decernare a premiului.



Şefa statului moldovean a detaliat, în cuvântul său, că extinderea Uniunii Europene către Est a reprezentat o reparaţie istorică la scară largă.



"Această reparaţie nu va fi niciodată completă dacă state precum Republica Moldova sau Ucraina vor rămâne în afara spaţiului comunitar. Locul oamenilor care aleg libertatea este alături de statele şi popoarele lumii libere, nu în vreo zonă gri, sub umbra ameninţărilor permanente la adresa suveranităţii şi independenţei. Ştim cu toţii că în Republica Moldova aceste ameninţări - fie directe, fie prin intermediari trădători, oligarhi dispuşi să-şi vândă concetăţenii fără ruşine - nu vor conteni, ci dimpotrivă, se vor intensifica pe măsură ce noi ne vom rupe de legăturile păguboase ale trecutului. Dar noi nu ne temem şi nu ne vom abate de la drumul nostru. În ultimii ani, am reuşit să scăpăm de dependenţa de gazul rusesc, am reorientat exporturile noastre către noi pieţe de desfacere, construim şi reparăm drumuri şi poduri care ne leagă de Uniunea Europeană. Republica Moldova nu mai este la cheremul Kremlinului, ci îşi decide singură soarta şi păşeşte hotărât pe calea integrării europene", a subliniat preşedinta Republicii Moldova.



Preşedinta Maia Sandu a arătat că acest fapt a fost recunoscut de statele membre ale Uniunii Europene atunci când, în decembrie 2023, au decis că Republica Moldova, alături de Ucraina, merită să deschidă negocierile de aderare pentru ca apartenenţa celor două ţări la comunitatea de valori europene să îşi găsească confirmarea istorică prin aderarea la UE.



Ea a mulţumit pentru sprijinul pe care ţara sa l-a primit din partea României, "un sprijin necondiţionat, frăţesc".



"Când ne-a fost mai greu, am putut să ne bazăm pe ajutor la toate nivelurile; mă refer aici la preşedintele României, la Guvern, la Parlament, la Casa Regală, la societatea civilă, dar şi la autorităţile publice locale, precum gazdele noastre de astăzi, din inima Banatului", a spus Maia Sandu.



Preşedinta Republicii Moldova a adăugat că în anul 2024 vor fi multe procese electorale, dar cel mai mult aceste alegeri vor fi despre valori.



"Sper foarte mult că cetăţenii lumii vor alege bunul simţ, curajul, omenia, cinstea, adevărul şi libertatea. Şi pacea", a punctat oficialul de la Chişinău.



Primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz, a subliniat, la rândul său, că viitorul comun european este mai fragil şi mai ameninţat ca niciodată, după 1989, iar competiţia dintre democraţiile liberale şi regimurile autoritare se intensifică.



"În această epocă tumultoasă, Maia Sandu apare nu doar ca un lider puternic pentru poporul său, ci ca un model pentru milioane de europeni din afară Moldovei. Preşedinta Maia Sandu a crezut în aspiraţiile europene ale Moldovei atunci când mulţi le considerau utopice. Cu o muncă incredibilă, determinare, curaj şi un bun simţ rar întâlnit în politică, luptă cu perseverenţă pentru a contura o cale europeană pentru Moldova. (...) În februarie 2023, serviciile din Ucraina şi Moldova au deconspirat un complot al Rusiei pentru o lovitură de stat în Moldova. Pericolul fizic este real. Maia Sandu a condus şi conduce ţara prin aceste ameninţări concrete cu un calm şi, da, un curaj excepţional. Curajul ei nu este unul zgomotos", a afirmat Dominic Fritz.



Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, este primul laureat al Premiului "Timişoara pentru valori europene".