Marcel Ciolacu face anunțul zilei: Specialiștii care au câștigat procesul Roșia Montană sunt chemați la Guvern

Premierul Marcel Ciolacu a anunţat luni că va invita la Guvern întreaga echipa de avocaţi, jurişti şi specialişti români care a câştigat procesul Roşia Montană, ca să le transmită un mesaj de recunoştinţă din partea tuturor românilor.

Iată anunțul premierului

"Voi invita la Guvern întreaga echipă de avocaţi, jurişti şi specialişti români care a câştigat procesul Roşia Montană, ca să le transmit un mesaj de recunoştinţă din partea tuturor românilor! Ei sunt cei care ne-au arătat ce înseamnă cu adevărat 'Să salvezi România!'", a scris Ciolacu pe pagina sa de Facebook.

Guvernul a informat vineri seară că România a obţinut câştig de cauză în dosarul Roşia Montană, judecat la Curtea de arbitraj internaţional de la Washington (ICSID), contra companiei Gabriel Resources.

"Am câştigat procesul Roşia Montană! Ne-am luptat pentru România pentru că era nedrept ca fiecare salariat şi pensionar al acestei ţări să fie penalizat pentru ticăloşia unor antiromâni! Mulţumesc echipei de avocaţi care a reprezentat România cu profesionalism, cinste şi onoare! Românii nu trebuie să sufere din cauza deciziilor unor premieri care au pus interesele personale mai presus decât interesele naţionale. Nu am acceptat jaful în cazul vaccinurilor anti-COVID, nu am făcut-o nici acum. Bravo, România!", transmitea Ciolacu, într-un mesaj pe pagina sa de socializare.