Marian Aioani (Rapid) - Nu ne mai permitem să greşim, fiecare punct va conta în play-off

Portarul echipei de fotbal Rapid Bucureşti, Marian Aioani, a afirmat, joi, într-o conferinţă de presă, că formaţia sa nu îşi permite să facă niciun pas greşit în meciul cu Farul Constanţa, pentru că în play-off contează fiecare punct câştigat, potrivit Agerpres.

"Va fi un meci dificil în care noi trebuie să facem tot ce depinde de noi pentru a câştiga. Atmosfera este foarte bună, venim după un rezultat foarte bun care ne-a dat încredere şi trebuie să facem tot ce depinde de noi pentru a reuşi să luăm cele trei puncte, pentru că începe un nou campionat, punctele se înjumătăţesc şi nu ne mai permitem să greşim. Va fi o luptă foarte strânsă în care fiecare punct va conta, trebuie să avem atitudine şi să luptăm aşa cum am făcut-o până acum", a spus Aioani.

Transferat în acest an de la Farul Constanţa, Aioani îi cunoaşte foarte bine pe adversarii de vineri şi speră ca acest lucru să constituie un avantaj pentru formaţia sa.

"Deşi s-au schimbat foarte mulţi jucători la Farul, eu consider că e echipa puternică, de aceea trebuie să tratăm meciul serios şi să reuşim să ne impunem. E normal să-i cunosc pe cei de la Farul am trăit momente frumoase acolo, îi cunosc destul de bine şi sper că acest lucru să fie în avantajul nostru. Când am plecat de la Farul, am plecat cu un singur gând, acela de a câştiga campionatul", a mai spus portarul rapidist.

Echipa de fotbal Rapid va întâlni formaţia Farul Constanţa, vineri, de la ora 20:30, pe stadionul Giuleşti, în prima etapă a play-off-ului Superligii.