Marian CUCȘA, președintele Partidului Republican din România: Astăzi, România este împărțită între amărăciune și speranță

Președintele Partidului Republican din România, Marian Cucșa, îi îndeamnă pe români să privească înainte cu curaj și cu speranță, chiar dacă prezentul este sumbru, societatea românească pendulând între deziluzii și amărăciune.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Marian Cucșa face o analiză amănunțită a situației actuale a țării, care pare a fi intrat în „zodia orbilor”, în care politicienii care au distrus România timp de treizeci și cinci de ani continuă să croiască „planuri din cuțite și pahară”, adică „împărțiri de ciolan, furăciuni de fonduri, combinații pe funcții și trădări la colț de stradă”.

„România a ajuns un talcioc cu valutiști politici unde se cumpără primari. Timișoara mea cea curajoasă plânge sub bocancii combinatorilor. Moldova cea sfântă este călcată în picioarele baronilor. Oltenia oamenilor mândri vede cum se împart prăzile. Dobrogea luminoasă suferă sub împărțirile sulfuroase. Transilvania, cuminte și rânduită, este sătulă de mizerie. Banatul meu ca „fruncea” e pofta unor interlopi avari fără de rușine”, își continuă analiza liderul republican, care apreciază că, dacă vrem să redevenim „ceea ce am fost și mai mult decât atât”, așa cum spunea Petru Rareș, trebuie să ne întoarcem la valorile și principiile ce ne definesc ca neam, să le arătăm tuturor că noi nu suntem așa, că tinerii din această țară nu acceptă compromisul și mizeria morală, că părinții și bunicii noștri vor ca munca să le fie respectată și răsplătită.

Mulțumindu-le tuturor celor care mai au speranță și care mai cred în viitorul țării, președintele Marian Cucșa le promite că republicanii și AUR vor reuși să schimbe România, ca să depășească „valul de neputință, nemulțumire, opresiune, nedreptate, umilință, incompetență, prostie și hoție” ce o împiedică să progreseze.