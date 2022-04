Video - Imaginile cu sutele de cadavre de pe străzi din Bucha au creat o undă de șoc în toată lumea: Genocid! Crime de război! Atrocități! Barbarie! Infern!

Preşedintele Consiliului European, Charles Michel, se declară "șocat de imaginile obsedante ale atrocităţilor comise de armata rusă" la retragerea din jurul Kievului şi cere mai multe sancţiuni împotriva Moscovei, în timp ce șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, spune că este nevoie urgentă de o anchetă independentă în cazul crimelor de război comise de trupele rusești, pe care le-a calificat drept ”orori de nedescris”.

AICI IMAGINI CU ORORILE DE LA BUCHA

Imaginile cumplite cu cadavre ale civililor uciși pe stradă de forțele ruse la Bucha, lângă Kiev, au șocat o lume întreagă.

Kuleba: „Masacrul de la Bucha dovedește ura Rusiei față de ucraineni”

„Masacrul de la Bucha dovedește că ura Rusiei față de ucraineni este dincolo de tot ce a văzut Europa după al Doilea Război Mondial”, spune ministrul Afacerilor Externe, Dmytro Kuleba.

„Singura cale de a opri aceasta este: ajutați Urcraina să îi dea afară pe ruși cât mai repede cu putință. Partenerii ne știu nevoile. Tancuri, avioane de luptă, sisteme de apărare anti-aeriană. Furnizați-le acum!”, a scris Kuleba pe Twitter alături de o imagine în care se văd mai multe persoane ucise.

Șeful Consiliului European: "Şocat de imaginile obsedante ale atrocităţilor comise de armata rusă"

"Şocat de imaginile obsedante ale atrocităţilor comise de armata rusă în regiunea eliberată a Kievului.

UE ajută Ucraina şi organizaţiile guvernamentale să adune probele necesare pentru urmărirea în tribunalele internaţionale.

Mai multe sancţiuni şi ajutoare din partea UE sunt pe drum", a scris preşedintele Consiliului European, Charles Michel, pe contul său de Twitter, folosind hashtag-ul "#BuchaMassacre" după numele localităţii ucrainene.

Ursula von der Leyen: ”Autorii crimelor de război vor da socoteală”

La rândul său, șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, spune că este nevoie urgentă de o anchetă independentă în cazul crimelor de război comise de trupele rusești, pe care le-a calificat drept ”orori de nedescris”.

”Autorii crimelor de război vor da socoteală”, a mai spus președintele Comisiei Europene, într-un mesaj publicat pe Twitter.

Ministrul ucrainean de Externe: "Masacrul din Bucha a fost deliberat"

"Masacrul din Bucha a fost deliberat", a acuzat duminică ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba.

Ruşii vor să elimine cât mai mulţi ucraineni cu putinţă. Trebuie să-i oprim şi să-i alungăm. Cer noi sancţiuni devastatoare din partea G7 ACUM", a scris el pe Twitter.

Mihailo Podoliak: "Infern de secol XXI"

"Regiunea Kiev. Infern de secol XXI. Cadavrele bărbaţilor şi femeilor care au fost ucişi cu mâinile legate. Cele mai rele crime ale nazismului s-au întors în Europa. A fost o faptă deliberată a Rusiei", a scris la rândul său consilierul prezidenţial ucrainean Mihailo Podoliak.

Primarul Kievului: "Genocid"

Şi primarul Kievului, Vitali Kliciko, a acuzat trupele ruse de genocid.

"Ceea ce s-a întâmplat în Bucha şi în alte suburbii ale Kievului poate fi descris doar drept genocid", a declarat duminică Vitali Kliciko, pentru tabloidul german Bild, potrivit Agerpres.

Kliciko a afirmat că răspunderea pentru aceasta îi revine preşedintelui rus Vladimir Putin: "Acestea sunt crime de război crude de care Putin este responsabil. Civili ucişi, cu mâinile legate".

"Pentru întreaga lume şi în special pentru Germania nu poate exista decât o consecinţă: Niciun cent nu trebuie să mai ajungă la Rusia, aceştia sunt bani însângeraţi folosiţi pentru măcelărirea oamenilor", a insistat el, pledând pentru un embargou imediat asupra petrolului şi gazului din Rusia.

Purtătorul de cuvânt al lui Zelenski: ”Am găsit oameni cu mâinile și picioarele legate, împușcați în ceafă. Au fost clar executați. Scenele sunt greu de descris”

Purtătorul de cuvânt al președintelui Volodimir Zelenski a afirmat că ceea ce a făcut Rusia arată clar ca o crimă de război: de la execuții de civili la gropi comune. Serghey Nikiforova spus că ceea ce au găsit autoritățile ucrainene la Bucha, în urma rușilor care s-au retras din zona de nord, este foarte greu de descris.

Declarația lui Nikiforov:

”Am găsit gropi comune. Am găsit oameni cu mâinile și picioarele legate...împușcați, cu urme de gloanțe în ceafă. Erau clar cvili și au fost executați. Am găsit trupuri incendiate pe jumătate ca și cum ar fi vrut să șteargă urmele crimelor, dar nu au avut suficient timp să o facă cum trebuie”, a declarat purtătorul de cuvânt, citat de The Guardian.

El a adăugat că trupele ucrainene au început să curețe zonele eliberate, în condițiile în care rușii au lăsat și terenuri minate.

La scurt timp după interveția sa la BBC, președinția Ucraniei a transmis că aceste crime nu vor rămâne nepedepsite.

"Crimele nu vor rămâne nepedepsite. Nu vom avea alte știri astăzi. Lumea trebuie să fie îngrozită”, a spus un alt purtător de cuvânt al președinției Ucrainei. Arestovici a susținut declarații de presă speciale despre crimele de război comise în rândul civililor în regiunea Kiev.

Ministrul britanic de Externe: "Atacurile lor nediscriminatorii împotriva civililor trebuie investigate drept crime de război"

La rândul său, ministrul de externe britanic Liz Truss a cerut ca acuzaţiile referitoare la atacurile împotriva civililor să fie anchetate drept crime de război şi a adăugat că Regatul Unit va susţine pe deplin un astfel de demers din partea Curţii Penale Internaţionale, potrivit Reuters.

Printre localitățile de lângă Kiev bombardate masiv de ruși, din care trupele Rusiei s-au retras acum, se numără Irpin, Boutcha sau Gostomel.

La Bucha, rușii ar fi omorât toți bărbații cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani în timp ce se retrăgeau din oraș, a scris jurnalistul ucrainean Dmytro Komarov, potrivit Obozrevatel.

De asemenea, potrivit relatărilor AFP, doar pe o singură stradă din Bucha au fost găsite cadavrele a cel puțin 20 de bărbați îmbrăcați în civil.

Primarul Anatoli Fedoruk a spus că aproape 300 de persoane au trebuit înhumate "în gropi comune" la Bucha.

Primarul a spus că „bărbați și femei de toate vârstele” au murit. „Ceea ce m-a șocat cel mai mult a fost un băiat de 14 ani”, potrivit acestuia.

Imagini cumplite cu cadavre ale civililor uciși pe stradă de forțele ruse au fost publicate și de Armata Ucrainei.

Atenție! Imagini care vă pot afecta emoțional!

New Srebrenica. The Ukrainian city of Bucha was in the hands of ???????? animals for several weeks. *Local civillians were being executed arbitrarily*, some with hands tied behind their backs, their bodies scattered in the streets of the city.#RussianWarCrimes pic.twitter.com/outzejdidO