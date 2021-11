Max Verstappen bănuieşte că echipa Mercedes trişează şi de aceea a 'pipăit' monopostul lui Lewis Hamilton

Pilotul olandez al echipei Red Bull, Max Verstappen, crede că team-ul rival Mercedes trişează şi de aceea a pus mâna, la Interlagos, pe monopostul condus de contracandidatul său la titlul mondial din Formula 1, britanicul Lewsi Hamilton, informează motorsport.com.

Pentru că a pus mâna pe monopostul adversarilor, comisarii FIA l-au amendat cu 50.000 de dolari pe Verstappen. În acelaşi timp, comisarii FIA au găsit o încălcare a regulamentului tehnic de către monopostul Mercedes. Este vorba de aceeaşi aripă spate aflată şi în atenţia pilotului oalndez, care flexează mai mult decât permite regulamentul, conform news.ro.

"Puteţi vedea în videoclip ce am făcut exact. Mă uitam doar la cât de mult flexează aripa din spate în acel punct. Da, sigur că au fost discuţii şi mai sunt lucruri de analizat, pentru că la o anumită viteză pare că aripa flexează. La începutul sezonului a trebuit să schimbăm puţin aripile-spate din cauza fexibilităţii (n.r. - aripii la viteză mare). Dar se pare că încă e ceva care se mişcă înapoi acolo (n.r. - la Mercedes). De aceea m-am dus şi m-am uitat", a declarat Verstappen.

Verstappen a glumit spunând că spera că sancţiunea sa, "o amendă destul de mare”, va avea ca rezultat o invitaţie primită din partea oficialilor FIA la "o cină bună şi mult vin".

"Sper să fie un vin bun şi scump, ar fi frumos. Mă pot invita şi la cină, voi plăti ot eu pentru asta. Eu trebuie să plătesc amenda, nu Red Bull", a spus el.

Mercedes a precizat că Hamilton a fost descalificat după calificările de vineri, în cadrul cărora fusese cel mai rapid, pentru o abatere de doar 0.2 milimetri faţă de regulamentul tehnic.

Britanicul a plecat de pe ultimul loc al grilei la cursa sprint de la Interlagos după ce inspecţia FIA ​​efectuată după calificări a arătat că distanţa dintre elementele aripii-spate era prea mare când DRS era activat.

Regulile precizează că distanţa nu poate fi mai mare de 85 mm atunci când dispozitivul de ajutor pentru depăşire este deschis.

Vorbind sâmbătă seara, după cursa de sprint, şeful echipei Mercedes, Toto Wolff, şi-a exprimat dezamăgirea cu privire la modul în care a fost preferată toleranţa zero în acest caz, în ciuda faptului că aripa din spate a fost deteriorată în calificări.

El a fost de asemenea numulţumit că problema a ajuns mai întâi la comisarii FIA, în timp ce altor echipe li s-a permis să facă reparaţii la componentele deteriorate, în condiţii de parc închis.

"Cred că glonţul era plecat din armă, după cum a mers procesul, de la a ne spune că am picat la limită testul, vorbim de 0,2 milimetri, şi până la a nu ne permite ca acest lucru să fie remediat, aşa cum ar fi protocolul normal. Cred că asta i-a pus pe comisari într-o situaţie foarte dificilă pentru a veni cu judecata corectă. Dar, să fiu sincer, până târziu în această după-amiază, am crezut că totul este în regulă. Aripa a fost avariată. O parte era ok, mijlocul era ok. Partea dreaptă nu era în regulă şi asta înseamnă că de fapt aveam un dezavantaj de performanţă. Aşa că ne-am gândit că, ţinând cont de toate aceste aspecte, FIA ar putea spune că au fost avarii şi, prin urmare, nu am încălcat regulamentul. Au mai spus că nu s-a întâmplat nimic cu intenţie din partea noastră. Dar apoi am citit , ceea ce, sincer, nu mi-a venit sa cred. Credeam că (n.r. - directorul sportiv) Ron Meadows face o glumă când am văzut WhatsApp. Se întâmplă lucruri atât de ciudate. Dar trebuie să o luăm ca atare, iar ultimele 60 de minute de cursă Valtteri (n.r. - Bottas) şi Lewis au adus toată bucuria înapoi, lăsând deoparte toate frustrările care s-au întâmplat înainte", a spus Wolff.

Plâcând ultimul, Hamilton a terminat pe locul 5 cursa de sprint, câştigată de colegul său Bottas, dar el va ocupa locul 10 pe grila de start a Marelui Premiu al Braziliei, după o altă penalizare, de cinci locuri, primită pentru schimbarea unei componente a motorului monopostului său.

Bottas va fi primul pe grila de start a cursei care va începe duminică, la ora 19.00, iar Verstappen va fi al doilea.