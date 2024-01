Medvedev l-a învins pe Hurkacz în patru ore şi este pentru a treia oară consecutiv în semifinalele unui turneu major

Daniil Medvedev, locul 3 ATP, s-a calificat în semifinalele turneului Australian Open, miercuri, învingându-l în patru ore pe Hubert Hurkacz, alt jucător de Top 10, potrivit news.ro.

Cu victoria sa cu 7-6(4), 2-6, 6-3, 5-7, 6-4, al treilea favorit s-a calificat în semifinalele turneului de la Melbourne pentru a treia oară în patru ani.

Medvedev este pentru a treia oară consecutiv în semifinalele unui turneu de grand slam.

"Sunt atât de distrus în acest moment!", i-a spus Medvedev lui John McEnroe râzând în interviul de după meci. "Nu că aş fi rămas fără benzină, dar mă simţeam deja foarte obosit la finalul setului doi. În setul al patrulea pur şi simplu [nu mai aveam] concentrare şi am zis: 'OK, trebuie să încerc să fac tot ce pot şi să vedem. Dacă pierd, pierd, mă duc acasă şi e OK'. Sunt fericit că aşa am reuşit să câştig".

Victoria a fost a doua în cinci seturi a lui Medvedev în acest turneu, după o revenire de la două seturi în faţa lui Emil Ruusuvuori în turul al doilea. Singura sa victorie în trei seturi a fost împotriva lui Felix Auger-Aliassime în turul al treilea.

Odată cu trecerea lui Medvedev în semifinale, trei dintre primii patru capi de serie sunt calificaţi în această fază a tabloului masculin de simplu: Novak Djokovic, cap de serie numărul unu, Medvedev, cap de serie numărul trei, şi Jannik Sinner, cap de serie numărul patru. Al doilea favorit, Carlos Alcaraz, ar putea ajunge semifinale cu o victorie împotriva lui Alexander Zverev miercuri seara. Medvedev aştea