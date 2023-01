Mesajul Maiei Sandu adresat cetățenilor Republicii Moldova cu prilejul Anului Nou: Oriunde v-ați afla, priviți-i pe cei din preajmă

Anul 2022 a fost un an care ne-a pus la încercare și ne-a arătat cine suntem. Astăzi putem alege greutățile din calea noastră sau putem alege să vedem ce am făcut din aceste greutăți. Anul 2023 este un început pentru R.Moldova și un început pentru fiecare cetățean al țării noastre, a declarat președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, în mesajul de felicitare adresat cu prilejul Anului Nou. Șeful statului i-a îndemnat pe moldoveni să fie recunoscători, să întâmpine anul 2023 cu modestie și cu speranță, conform deschide.md.

„În trecerea dintre ani alegem să fim lângă cei mai apropiați oameni din viața noastră pentru că vrem să împărtășim speranța și bucuria din această seară cu cei pe care îi iubim. Apreciem mai mult valoarea acestor momente pe care am învățat-o uneori prin experiențe prea dure. Mulți oameni vor simți în această seară un gol acolo unde era altădată bucuria de a îmbrățișa persoana iubită. Pandemia i-a luat pe mulți dintre noi, iar apoi a început războiul, care a adus multă suferință. Moldovenii au văzut de aproape ororile războiului din țara vecină. Îngrijorarea s-a lăsat în fiecare casă din Moldova, însă țara noastră a ales bunătatea în locul fricii. Ne-am unit și am oferit ajutor”, a spus Maia Sandu.

Președintele a ținut să sublinieze rezultatele remarcabile obținute de R.Moldova în anul 2022, mulțumindu-le tuturor cetățenilor, dorindu-le să se bucure de căldura celor dragi.

„Oriunde v-ați afla, priviți-i pe cei din preajmă, ei ne-au făcut mândri, mulțumiți-i. Eu Vă mulțumesc tuturor”, a mai spus Maia Sandu.

Șeful statului a menționat că R.Moldova este o țară mică și nu poate decide ordinea mondială, însă țara noastră poate face diferența și fiecare cetățean la locul său de muncă poate face diferența exercitându-și atribuțiile de serviciu cu demnitate.

„Astăzi, la sfârșit de an putem alege greutățile din calea noastră sau putem alege să vedem ce am făcut din aceste greutăți. Ce fel de oameni am decis să devenim? Știu bine că astăzi familiile se vor bucura de împlinirile celor dragi. (...) Să întâmpinăm 2023 cu modestie, cu recunoștință și cu speranță că e un început pentru țara noastră. Un început pentru fiecare dintre noi. Iar acum, în ultimele secunde, vreau să vă spun un singur lucru - mergeți cu recunoștință spre cei dragi. Sunați-i, îmbrățișați-i, bucurați-vă unii de alții”, a spus Președinta Maia Sandu.