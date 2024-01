Metodă inedită de a pune mâna pe hoți. Polițiștii londonezi au prins în flagrant peste 30 de indivizi/ VIDEO

Polițiștii au aflat că suspecții ținteau exact persoane în stare de ebrietate la ieșirea din pub-uri și cluburi de noaptea. Astfel, conform datelor poliției londoneze, în ultimele 7 luni au fost furate în acest fel ceasuri scumpe în valoare de 4 milioane de lire sterline, în centrul Londrei, informează Digi24.

Prin urmare, s-a luat decizia ca ofițeri sub acoperire, în civil, să „patruleze” zonele din cartierele londoneze unde s-au înregistrat cele mai multe astfel de furturi și tâlhării.

Poliția londoneză a publicat imagini, surprinse de camerele de supraveghere, care prezintă câteva flagranturi în care polițiștii în civil, cu ceasuri „scumpe” la mână și care se prefăceau a fi „amețiți” au prins mai mulți hoți în cartierul Soho.

Conform poliției londoneze, în urma acestor operațiuni, 31 de persoane au fost arestate, din care 21 au fost condamnate. Din cele 21 de persoane, 14 au fost deja închise, cu sentințe care totalizează 26 de ani de închisoare.

