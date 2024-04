Mihai Tudose comentează explozia AUR: E un patriotism prost înțeles. Ne credem șmecheri!

Eurodeputatul social-democrat Mihai Tudose a declarat că partidele extremiste nu au crescut pe fondul unor disensiuni în trecut între PSD şi PNL, ci este un curent european al naţionalismului şi patriotismului „prost înţeles” şi a atitudinii că noi, românii suntem „şmecheri”.

„Dacă eram foarte şmecheri, aveam o Românie fără 80 de miliarde investite”, a mai precizat Tudose. El a adăugat că presa, până de curând, a fost cea mai mare promotoare a acestor partide şi idei extremiste, pentru că a difuzat „imagini spectaculoase” cu unele scandaluri între oameni politici din aceste formaţiuni extremiste.

E un curent european, patriotism prost înțeles

„Nu din cauza noastră cresc partidele extremiste. Nu. Este un curent european. A venit naţionalismul acesta prost înţeles, patriotismului acesta prost înţeles. «Noi suntem foarte şmecheri». Dacă eram foarte şmecheri, aveam o Românie fără 80 de miliarde investite. Îmi asum, cu riscul de a vă supăra, cei mai mari promotori ai acestor partide şi idei, până de curând, a fost presa. Că se tăvăleau doi de la ei pe jos, erau imagini spectaculoase cu cei doi care se tăvăleau din motive numai de ei ştiute”, a afirmat Mihai Tudose, întrebat dacă din cauza comportamentului PSD şi PNL, - azi suntem duşmani, mâine suntem prieteni - ,cresc partidele extremiste, duminică la Antena 3 CNN.

Atenţionat de moderator că imaginile cu scandalurile despre care vorbeşte sunt imagini publice create de oameni care au voturi în spate, eurodeputatul PSD a răspuns: „Sunt imagini publice. Haideţi să vedem. Am înţeles. Până la urmă, 5-6% sunt nişte voturi, dar repet acel cordon sanitar de la Bruxelles. Nu există o naţiune perfectă. Toată lumea are nişte straturi şi mai întregi la minte şi mai puţin întregi la minte. E în regulă. Dacă unii se grupează într-o parte, chiar îi băgăm în seamă aşa la orice fac? Continuaţi şi asta avem. Asumaţi-vă. Jucaţi şi dumneavoastră în filmul acesta, nu numai noi. Nu, nu cenzuraţi. Alegeţi ce să daţi. Ba da. Haideţi”.

Mihai Tudose comentează alianța PSD - PNL

Chestionat ce să creadă oamenii care spun că PSD şi PNL atât s-au porcăit şi acum sunt împreună ca şi cum nu s-a întâmplat nimic, poate pentru interesul naţional, însă interesul naţional ar fi trebuit să existe în ultimi 34 de ani, Tudose a replicat cu o întrebare: „Şi, după logica dumneavoastră, faptul că nu s-au întâmplat acum 30 de ani, acum nu trebuie să se mai întâmple astăzi?”.

„Păi, tocmai asta aţi spus. Cum o vedeaţi făcută şi când? Înţeleg că ce am făcut noi până acum n-a fost bine. Că ne-am porcăit, că ne-am bătut. Ok şi n-a fost bine. Trebuia să rămânem în paradigma aia? Faptul că am ieşit, nu e bine, nu? Am trecut peste ele şi încercăm să creem o nouă cale”, a completat Mihai Tudose.

Pe 15 marite, preşedinta PNL Sibiu Raluca Turcan a afirmat, la o întâlnire cu reprezentanţii Tineretului Naţional Lliberal (TNL), că extremismul este real şi este o problemă, iar creşterea acestuia în România a fost cauzată şi de perioada în care „PNL şi PSD se certau în spaţiul public, cu manipulări şi dezinformări”, plus nereuşita aderării complete a ţării noastre la spaţiul Schengen.

„Şi de unde a apărut extremismul? Poate că perioada în care PNL şi PSD se certau în spaţiul public, cu manipulări şi dezinformări, a reprezentat momentul în care extremismul a crescut, pentru că a scăzut încrederea în partidele concentrate pe rezultate şi pentru construire”, a afirmat Raluca Turcan, la întâlnirea cu reprezentanţii de la TNL.