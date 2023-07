Mikael Ymer, locul 51 ATP, a fost suspendat 18 luni de TAS pentru că a ratat trei controale antidoping în decurs de 12 luni: Conştiinţa mea este curată

Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a anunţat că suedezul Mikael Ymer, locul 51 ATP, este ineligibil 18 luni deoarece a ratat trei controale antidoping în decurs de 12 luni. TAS a judecat apelul ITF după ce un tribunal independent îl achitase pe sportiv, potrivit news.ro.

Tribunalul de primă instanţă a constatat că, în ceea ce priveşte cel de-al treilea control ratat, care a avut loc în preajma Open International de Tennis din Roanne 2021 (Franţa), ofiţerul de control doping (DCO) a făcut tot ceea ce i s-a cerut pentru a-l localiza pe jucător, dar că nicio neglijenţă nu a putut fi atribuită jucătorului sau agentului său (jucătorul a fost cazat în alt hotel, diferit faţă de cel pe care l-a solicitat în momentul rezervării, dar agentul jucătorului (care a actualizat locul unde se afla jucătorul în numele acestuia) nu a fost informat despre această schimbare şi, prin urmare, nu a făcut nicio actualizare necesară cu acea ocazie.

În iulie 2022, ITF a depus un recurs la TAS şi a solicitat ca jucătorului să i se aplice o perioadă de ineligibilitate de doi ani. Completul TAS a admis parţial apelul şi a impus o perioadă de ineligibilitate de 18 luni pentru jucător, începând de astăzi, se arată în decizia TAS datată 17 iulie.

În timpul procedurii CAS, s-a stabilit că jucătorul a avut trei omisiuni de localizare (22 aprilie

2021, 10 august 2021, 7 noiembrie 2021) înregistrate în cele 12 luni anterioare datei de 7 noiembrie

2021. Jucătorul a acceptat primele două omisiuni de localizare, dar a contestat a treia omisiune, susţinând că (a) DCO care a încercat să îl localizeze pe jucător nu a avut o tentativă rezonabilă de a face acest lucru şi (b) nu a existat nicio neglijenţă din partea jucătorului care a contribuit la eşecul de localizare.

În urma unei audieri la 25 aprilie 2023, comisia CAS însărcinată cu această chestiune a deliberat şi a concluzionat că jucătorul nu a reuşit să asigure respectarea reglementărilor antidoping prin omisiunea de a verifica fişa sa de localizare din 7 noiembrie 2021.

Sportivul a reacţionat cu un mesaj postat în social media, în care precizează că el are conştiinţa curată.

“După ce am fost deja exonerat o dată şi am susţinut din toată inima faptul că nu consider că a fost comisă a treia încălcare, consider că decizia lor de a mă judeca din nou şi, ulterior, de a mă găsi vinovat, este nedreaptă. În plus, mi-e greu să înţeleg că au considerat că o suspendare de 18 luni este o pedeapsă corectă. Înţeleg că aceste reguli au fost instituite pentru a proteja integritatea sportului nostru şi că există un motiv pentru care au fost stabilite. Cu toate acestea, nu cred că am încălcat aceste reguli, iar conştiinţa mea este curată”.