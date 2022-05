Ministerul britanic al Apărării: Rușii au plasat 22 de batalioane în apropiere de Izium. Se forțează ofensiva în nordul Donbasului

Ministerul britanic al Apărării a oferit în această dimineață o actualizare a situației de pe frontul din Ucraina.

Sursa britanică afirmă că Rusia a desfășurat 22 de grupuri tactice de batalioane în apropiere de Izium, în regiunea Harkov din estul Ucrainei, "în încercarea sa de a avansa de-a lungul axei nordice a Donbasului".

Actualizarea adaugă; "În ciuda faptului că s-a luptat să străpungă apărarea ucraineană și să ia avânt, este foarte probabil că Rusia intenționează să avanseze dincolo de Izium pentru a captura orașele Kramatorsk și Severodonestsk".

Acest lucru ar "consolida controlul militar rusesc asupra Donbasului de nord-est", precizează Ministerul Apărării.

Marți seara, Rusia a lansat o ofensivă puternică prin atacuri aeriene asupra unor zone neatinse până acum. Au fost lovite inclusiv ținte din orașul vestic Liov, care se confruntă cu probleme de alimentare cu energie electrică și apă curentă după atacul cu rachete.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 04 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/IvoOTjNz8D



???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/H0y9RFbaM7