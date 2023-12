Ministerul Cercetării oferă burse de cercetare pentru 68 de elevi de liceu talentați

Ministerul Cercetării anunţă că 68 de elevi de liceu cu rezultate foarte bune la olimpiade sau performanţe la învăţătură vor beneficia de burse pentru a continua să studieze în ţară şi a desfăşura activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare. Bugetul total al programului depăşeşte 3,7 milioane de lei, fiind semnate contracte de finanţare cu nouă universităţi din ţară.

Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării (MCID) anunţă semnarea contractelor de finanţare cu nouă universităţi din întreaga ţară ai căror studenţi au înregistrat performanţe deosebite la învăţătură şi rezultate solide la olimpiadele naţionale şi internaţionale. În total, 68 de tineri care aleg să îşi continue studiile universitare în România vor beneficia de finanţări de peste 3,7 milioane de lei pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare, se arată într-un comunicat de presă transmis, miercuri, de minister, potrivit news.ro.

”Investim în viitor: după 6 ani, am reuşit să deblocăm finanţarea pentru Programul «Grantul pentru tineri cercetători Regele Carol I». 68 de elevi de liceu geniali vor primi burse de la 1.000 la 6.000 de euro anual, pentru rezultatele lor fantastice la olimpiade, pentru a continua să studieze în ţară şi pentru a duce România la următorul nivel, prin cercetare şi inovare”, a afirmat ministrul Bogdan Ivan.

Pentru laureaţii la olimpiade internaţionale, se acordă 6.000 de euro pe an pentru medalia de aur/ premiul I; 5.500 de euro pe an pentru medalie de argint/premiul II; 4.000 de euro pe an pentru medalie de bronz/premiul III; 3.500 de euro pentru menţiune.

Pentru laureaţii la olimpiade naţionale se acordă 4.000 de euro pe an pentru medalie de aur/premiul I; 3.500 de euro pe an pentru medalie de argint/premiul II; 3.000 de euro pe an pentru medalie de bronz/premiul III; 2.500 de euro pentru menţiune.

Suplimentar acestor granturi, se acordă sprijin pentru participarea la evenimente ştiinţifice internaţionale şi/sau pentru protecţia drepturilor de proprietate intelectuală - 1.000 de euro/an pentru fiecare participant la grant; pentru o echipă formată din cel puţin doi studenţi, din care minim unul olimpic, proveniţi din una sau mai multe universităţi, pentru materiale, subansamble şi subcontractări pentru realizarea unor demonstratoare tehnologice sau promovarea unor idei realizate în echipă, cu care aceasta se prezintă şi se clasifică la concursuri internaţionale de prestigiu - 3.500 de euro/an/echipă.

Buget total al programului este 3.740.748,80 lei.

Cele 9 universităţi cu care au fost semnate contracte de finanţare sunt: Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Universitatea ”Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Carol Davila” Bucureşti, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galaţi, Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iaşi, Universitatea ”Transilvania” Braşov, Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca şi Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Grigore T. Popa” Iaşi.