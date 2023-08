Ministrul de Finanțe, atac la bugetarii de lux ai României: Omul de rând nici nu ajunge să spere

Ministrul de Finanțe, Marcel Boloș, a explicat că filosofia OUG-ului pregătit de Guvern pentru reducerea cheltuielilor bugetare îi vizează în special pe bugetarii cu venituri foarte mari. Boloș susține că nu este de acord ca bugetarii ”de lux” să primească avantaje la care omul de rând nici nu îndrăznește să spere.

Conform prevederilor draftului de OUG, bugetarii care încasează salarii de peste 10.000 de lei nu vor mai primi vouchere de vacanță sau tichete de masă.

„Atunci vă așteptăm la noi la sediu să bem o cafea împreună”, mi-au spus la finalul protestului de ieri doamnele de la Trezorerie.

Și la prima oră am fost acolo, am reușit să ajung azi la două trezorerii din București. În câteva minute holul s-a umplut de oameni, cu care am reușit să stau de vorbă. Am putut să mă aflu în mijlocul lor și să văd cum lucrează, să înțeleg provocările cu care se confruntă și să împărtășim câteva zâmbete pe parcurs.

Două aspecte au fost de mare interes și am vrut să fie clare:

1. Toți își primesc salariile și nu vor fi probleme cu plățile.

2. Niciun angajat nu va fi în situația să dea examen pentru a-și păstra postul.

Un lucru cu care le-am spus însă că nu sunt de acord și pe care îl voi susține în continuare este ca angajații cu venituri foarte mari să primească și diferite beneficii suplimentare, la care omul de rând nu ajunge nici să spere.

Ei, fiind inima financiară a țării, știu mai bine decât orice altă instituție cât de necesară este reforma aparatului central, reducerea de cheltuieli și încadrarea în deficitul bugetar asumat.”, scrie Marcel Boloș.