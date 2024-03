Ministrul Educației bate cu pumnul în masă: Liceenii trebuie să petreacă mai puțin timp la școală

Ministrul Educaţiei, Ligia Deca, a afirmat, luni, că i-a rugat pe experţii care lucrează la planurile cadru pentru liceu să existe o aerisire a acestora, deoarece elevii petrec foarte multe ore la şcoală. Ea a menţionat că nu se poate să existe un plan cadru care înseamnă o încărcare suplimentară orară pentru elevi.

Ligia Deca a fost întrebată luni, într-o conferinţă de presă, despre stadiul planurilor cadru pentru liceu

“Atunci când am mai fost întrebată recent despre planurile cadru, am enunţat nişte principii pe care le-am avut în vedere şi pe care le-am şi prezentat grupurilor de lucru atunci când ne-am întâlnit iniţial, după ce au fost formate, cu coordonatorii acestor grupuri de lucru. Şi am rugat, pe de o parte, să existe o aerisire a planurilor cadru şi a programelor şcolare, pentru că este reclamată de multă vreme încărcarea pe care o avem şi faptul că deja elevii petrec foarte multe ore la şcoală. Am spus că indiferent de variantele care vor rezulta din munca experţilor, nu putem să avem un plan cadru care înseamnă o încărcare suplimentară orară pentru elevi”, a afirmat Ligia Deca.

Ea a menţionat că pentru elevii din ultimii doi ani de liceu ar putea exista o mai mare individualizare a planurilor cadru.

“O a doua chestiune este legată de personalizarea şi individualizarea planurilor cadru, pentru că vorbim despre liceu, mai ales pentru ultimii doi ani de liceu ne dorim să existe o opţionalitate mai mare pentru ca elevul să se apropie de ruta pe care doreşte să o urmeze şi poate mai departe, fie în zona profesională, fie în învăţământul superior.

Şi un al treilea principiu care ţine de noile planuri cadru pentru învăţământul tehnologic şi tehnologic dual, unde să putem permite acele intrări şi ieşiri multiple cu nivelul de calificare corespunzător pregătirii, tocmai pentru a reda atractivitatea acestei rute. Variantele intermediare care mi-au fost prezentate nu respectau cele trei principii, cumulativ, şi atunci am rugat grupurile de lucru să reanalizeze.

Dacă acest lucru mai durează puţin, cred că merită sacrificiul de timp pentru a avea totuşi nişte planuri cadru aşa cum ni le dorim şi aşa cum menţionează şi principiile din legea învăţământului preuniversitar”, a mai transmis Ligia Deca.