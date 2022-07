Ministrul Tanczos Barna le recomandă românilor să renunțe la 'plăcerea' dușurilor lungi

Ministrul Mediului, Tanczos Barna (UDMR), a declarat miercuri, la Antena 3, că le recomandă românilor, în actualul context legat de secetă, să nu mai facă dușuri lungi și să nu lase apa deschisă când se spală pe dinți.

Ministrul a spus că ar fi recomandat, pentru o perioadă, ca românii să renunțe la „plăcerea de a petrece mult timp sub duș” și „să nu lăsăm robinetul deschis când ne spălăm pe dinți”.

Legat de recomandarea Comisiei Europene ca statele membre să reducă cu 15% consumul de gaze, el a spus:

„Reducerea cu 15% a consumului cred ca s-ar putea realiza aproape in integralitate daca am fi mai atenti, daca am fi mai chibzuiti si daca nu am avea risipa, indiferent daca vorbim de electricitate, gaz, lemn de foc. Cu un pic de atentie, cu un pic de constientizare, putem ajunge la 5-10% fara niciun fel de probleme. In birou si in case e greu de crezut ca poate fi implementat, deci momentan se face apel la reducere voluntara. Dar exista riscul ca aceste reduceri sa fie fortate prin lipsa de resurse, se poate ajunge in situatia sa fie lipsa de resurse. Romania nu o sa aiba probleme, are o situatie foarte stabila in ce priveste rezervele de gaz”.