Moda eco se fâsâie: Vânzările de mașini electrice scad din cauza exploziei prețurilor la curent

Șoferii își pierd rapid interesul față de mașinile electrice pe măsură ce costul energiei electrice crește, iar prețurile la benzină și motorină continuă să scadă, potrivit The Telegraph. Proporția de cumpărători de mașini care iau în considerare achiziționarea unui model electric în acest an a scăzut la mai puțin de o cincime, comparativ cu unul din patru în urmă cu un an, conform studiului, scrie Mediafax.

Șeful Stellantis, care deține Vauxhall, a avertizat că clasele de mijloc nu își pot permite costul mașinilor electrice fără sprijinul subvențiilor de stat.

Carlos Tavares, directorul executiv al Stellantis, a declarat: „Cea mai importantă problemă a electrificării este accesibilitatea pentru clasa de mijloc. Cu asta ne luptăm acum - cât de repede putem reduce costurile pentru a aduce EV [vehiculul electric] la un nivel de accesibilitate pe care oamenii îl pot plăti fără subvenții”.

Costul inițial al vehiculelor plug-in a devenit inaccesibil pentru mulți, deoarece inflația galopantă face ca modelele să fie și mai scumpe. De exemplu, un Volkswagen Golf costă de la aproximativ 25.000 de lire sterline, în timp ce un VW ID.3 complet electric de dimensiuni similare începe de la aproximativ 36.400 de lire sterline. Prețurile pentru Leaf, modelul Nissan alimentat cu baterii, pornesc de la 29.000 de lire sterline, în timp ce modelul Juke cu motor termic începe de la 20.700 de lire sterline.

În același timp, scăderea prețurilor la pompă face ca mulți șoferi să păstreze mai mult timp mașinile pe benzină și diesel. După ce au crescut vertiginos după invazia Rusiei în Ucraina, prețurile la benzină au scăzut. Între timp, prețurile la motorină au scăzut la cel mai mic nivel de după începerea războiului din Ucraina.

Prețurile mai mari la gazele naturale cu ridicata au dus, de asemenea, la creșterea prețurilor la electricitate, ceea ce face ca încărcarea unui vehicul electric să fie mai scumpă atât acasă, cât și pe drum.

De asemenea, lipsa punctelor de încărcare pe drumurile din Marea Britanie a pus sub presiune adoptarea vehiculelor cu încărcare la priză. Potrivit Societății producătorilor și comercianților de autovehicule (SMMT), anul trecut a fost construit un singur încărcător public nou la fiecare 53 de mașini electrice vândute.

Mark Oakley, director al AA Cars, a declarat: „Este reconfortant pentru industria auto că atât de mulți șoferi intenționează să cumpere o mașină în acest an, deși bugetele de familie întinse îi determină adesea pe oameni să ia decizii de cumpărare diferite. Datele de căutare ale AA Cars arată că cumpărătorii manifestă un interes deosebit pentru mașinile mici, care sunt accesibile la cumpărare și ieftine de utilizat. Acest lucru poate fi, de asemenea, în spatele scăderii apetitului pentru EV-uri, deoarece acestea costă de obicei mai mult la început decât echivalentele lor pe benzină sau diesel”.

Potrivit datelor publicate de RAC în ianuarie, costul de încărcare a unei mașini electrice pe drum pentru drumuri lungi este acum mai scump decât cel al alimentării echivalentelor lor pe benzină și diesel.