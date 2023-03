Moment viral la Premiile Oscar: Un fotograf cade chiar lângă Lady Gaga. Cum a reacționat artista (Video)

Unul dintre cele mai așteptate evenimente din domeniul cinematografiei a avut loc noaptea trecută, în Los Angeles. Așa cum a fost deja obișnuit publicul, nici cea de-a 95 ediție a Premiilor Oscar nu a fost lipsită de evenimente neașteptate, care acum fac înconjurul internetului. De la culoarea specială până la Jimmy Kimmel care a adus pe scenă un măgar sau Lady Gaga care a cucerit din nou pe toată lumea cu gestul ei, iată ce s-a întâmplat, de fapt, în spatele aparatelor de fotografiat, potrivit Pagesix.com.

Îndrăgita artistă a dar din nou dovadă de altruism. Chiar în timp ce se afla pe covorul roșu de la a 95-a ediția a Premiilor Oscar, un fotograf de langă ea s-a împiedicat și a căzut. Vedeta nu a stat deloc pe gânduri și imediat ce a observat i-a sărit în ajutor, în ciuda ținutei de gală pe care o purta.

Deși artista înainte și era fotografiată, atunci când a observat că bărbatul din spatele ei are probleme s-a grăbit să îi ofere ajutorul spre uimirea tuturor celor din jur. Cei care erau de față au imortalizat imediat momentul, din mai multe unghiuri, iar acum clip-ul a ajuns viral.

În imaginile filmate se poate observa că inițial aceasta este surprindere și nu stă prea mult pe gânduri pănă să își întrerupă defilarea de pe covorul roșu. Lady Gaga se întoarce cu spatele la fotografi și pleacă în grabă către cel care s-a împiedicat.

Lady Gaga stops to help photographer who fell at the #Oscars. pic.twitter.com/4w4MNCO89X