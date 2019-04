Motivare incendiară a Tribunalului Bucureşti: PSD trebuie să spună cu cine şi cu ce bani a organizat mega-mitingul din Piaţa Victoriei

Informatiile legate de organizarea mega-mitingului PSD "impotriva abuzurilor" din Piata Victoriei, pe 9 iunie 2018, sunt de interes public, deoarece privesc activitatea partidului politic, argumenteaza Tribunalul Bucuresti, potrivit ziare.com.

Detaliile apar in motivarea sentintei prin care magistratii au decis ca PSD trebuie sa faca publice sursele de finantare si prestatorii de servicii pentru acest eveniment. Procesul a fost deschis de jurnalistul Ovidiu Vanghele, fondator al Centrului pentru Investigatii Media (CIM) . Acesta a solicitat datele in baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informatii publice.

Dupa ce PSD a refuzat sa-i puna informatiile la dispozitie, Ovidiu Vanghele a deschis un proces in contencios-administrativ. Jurnalistul a fost reprezentat in instanta de Elenina Nicut, avocata care a invins si Curtea Constitutionala.

"Definitia legala a informatiei in sistemul Legii 544.2001 este larga; in esenta, regula pare a fi ca toate informatiile ce privesc activitatea unei entitati sunt de interes public, exceptiile fiind de stricta interpetare", arata Tribunalul Bucuresti.

Cererile PSD, respinse

Magistratii au respins apararile facute de avocatii PSD, care au sustinut ca nu pot oferi aceste date invocand prevederi din Legea contabilitatii nr. 82/1991, Legea 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, dar si controalele specifice realizate de Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) sau ANAF.

"In realitate, Legea nr. 544/2001 este complementara si, mai important, presupune o forma de descentralizare, in sensul ca orice cetatean are dreptul de a solicita informatii punctuale, fiind fara relevanta reglementarea in paralel a altor forme de transmitere de informatii catre alte autoritati de control", motiveaza Tribunalul Bucuresti.

Instanta a mai aratat ca informatiile de interes public reprezinta un drept al cetateanului ce nu poate fi negat ori subminat prin invocarea faptului ca exista deja instituite alte mijloace de control.

Tribunalul critica faptul ca PSD nu a comunicat datele solicitate.

"In acest context, cel putin in parte, raspunsul emis reprezinta un refuz explicit de solutionare a cererii, respectiv cu privire la cheltuielile suportate de organizatia centrala a partidului.

In opinia instantei de fond, parata (PSD - n.red.) nu se poate apara prin invocarea faptului ca cea mai mare parte a cheltuielilor au fost suportate de organizatiile judetene ale partidului; este adevarat ca potrivit art. 4 alin (4) ai art. 12 din Legea nr. 14/2003 partidele politice pot avea structuri interne locale/regionale; cu toate acestea, doar partidul politic este persoana juridica de drept public potrivit art. 1 din legea nr. 14/2003, iar obligatiile stabilite de Legea 544/2001 revin partidelor definite in acest fel; in aceasta situatie particulara, informatiile solicitate, daca nu sunt deja detinute la nivel central, trebuie cerute de la organizatiile judetene, agregate si puse la dispozitia solicitantilor", explica Tribunalul Bucuresti.

In cazul in care PSD nu detine informatiile solicitate, acest aspect ar trebui mentionat explicit, cu atasarea unei minime motivari, "iar nu ignorat".

Instanta: Comunicati informatiile!

Potrivit deciziei Tribunalului Bucuresti, PSD trebuie sa-i comunice lui Ovidiu Vanghele toate datele solicitate de jurnalist.

El a vrut sa afle sursele de finantare si prestatorii de servicii privind mai multe actiuni organizatorice, cum ar fi transportul participantilor din localitatile de domiciliu catre Bucuresti, asigurarea de apa si mancare pentru acestia, amenajarea locului de desfasurare a evenimentului (instalare scena, instalare ecrane, difuzare muzica, difuzare Finala Roland Garros 2018 etc.) . La acest miting s-a estimat ca ar fi participat un numar de 130.000 de oameni.

De exemplu, una dintre solicitari viza plata pentru transmisia in direct a finalei de la Roland Garros, castigata de Simona Halep, in beneficiul participantilor la protest. Catre ce televiziune s-au platit banii pentru drepturile de autor si care este sursa fondurilor?