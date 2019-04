Mutare șoc în fotbalul internațional - Jose Mourinho ar putea ajunge în vară în Italia, la Inter Milano sau AS Roma

Jurnaliștii francezi de la Telefoot au oferit publicității o nouă destinație pentru Jose Mourinho. Potrivit acestora, tehnicianul portughez ar putea ajunge în vară în Italia, la una dintre echipele din Serie A, Inter Milano sau AS Roma potrivit mediafax.

Antrenorul lusitan a rămas fără echipă în decembrie 2018, atunci când a fost demis de clubul Manchester United. De atunci, Mourinho a stat departe de funcția de antrenor, dar are în plan să își reia activitatea începând cu noul sezon.

Francezii scriu că acesta ar fi deja în contact cu oficialii celor două formații italiene. Referitor la gruparea nerazzurra, pentru Jose Mourinho ar fi un al doilea mandat. Portughezul a antrenat-o pe Inter în perioada 2008 - 2010, atunci când a câștigat de două ori titlu de campion în Serie A, o Cupă și o Supercupă a Italiei, dar și Liga Campionilor (2009-2010). Dacă pentru compania care deține pe Inter, Suning, Mourinho este prima opțiune, președintele clubului Giuseppe Marotta îl preferă pe Antonio Conte.

În ceea ce privește clubul AS Roma, patronul echipei, James Pallotta, a început deja să strângă informații despre Mourinho și vrea să îl transforme în simbolul noului proiect al formației giallorossa. Totul depinde însă de poziția pe care o va avea echipa la finalul sezonului în clasament, dacă se va califica sau nu în grupele Ligii Campionilor. "Pallotta vrea să facă din 'The Special One' simbolul noului proiect sportiv", este titlul notat de francezii de la Telefoot, citați de corrieredellosport.it.

Numele lui Jose Mourinho a mai fost legat, în ultima perioadă, de cluburile Lyon, Bayern Munchen și PSG.