Muzicianul şi producătorul Nile Rodgers, membru fondator al grupului Chic, scoate la licitaţie în scop caritabil diverse obiecte personale

Muzicianul şi producătorul american Nile Rodgers, cunoscut şi ca fondator al grupului Chic, îşi scoate la licitaţie în scop caritabil chitarele, câteva maşini şi alte obiecte personale pentru a sprijini adolescenţii talentaţi, informează BBC.

Banii obţinuţi din licitaţia programată pentru 16 decembrie vor merge către We Are Family Foundation, conform news.ro.

Organizaţia non-profit oferă mentorat pentru adolescenţii talentaţi din întreaga lume.

Una dintre chitarele scoase la vânzare este o replică a faimoasei Hitmaker a lui Rodgers. El nu se desparte de instrumentul original, pe care încă îl foloseşte pe scenă şi în sesiuni de înregistrări pentru albumele pe care le produce la Abbey Road Studios din Londra, unde este consilier creativ.

Muzicianul în vârstă de 69 de ani a câştigat trei premii Grammy pentru contribuţia la albumul „Random Access Memories” al grupului Daft Punk. El a fost premiat ca producător la categoriile „Album of The Year”, „Best Pop Duo/Group Performance” şi „Record of The Year” pentru piesa „Get Lucky”.

El a produs şi cântat cu artişti ca David Bowie, Diana Ross, Sister Sledge, Madonna şi Duran Duran.

Licitaţia celor peste 160 de loturi va avea loc la Christie's New York.