Victor Negrescu cere o acțiune mai agresivă a României pe Tema Schengen: Trebuie schimbata radical strategia!

Abordarea României în dosarul Schengen ar trebui să fie mult mai profesionistă. Ce facem acum poate constitui premisele pentru un vot pozitiv în a doua parte a anului și intrarea în Spațiul Schengen în cursul acestui an sau la începutul anului viitor, declară eurodeputatul PSD Victor Negrescu.

Victor Negrescu spune la RFI că strategia României în dosarul Schengen trebuie schimbată: ”Cred că ne trebuie o schimbare de strategie, în sensul în care trebuie să fim mai ofensivi în a prezenta argumentele privind aderarea României la Spațiul Schengen. Trebuie în același timp să ne coordonăm mai bine cu partea bulgară, să ne coordonăm mai bine cu Executivul european și să subliniem de ce această decizie trebuie luată anul acesta și nu trebuie să fie întârziată. În cazul României, noi trebuie să convingem Guvernul din Austria, or iată, în câteva săptămâni se vor termina alegerile locale, care au împedicat practic sprijinul oferit de Guvernul austriac pentru țara noastră. De partea cealaltă, trebuie să-i sprijinim pe partenerii bulgari în a convinge Olanda și în sensul acesta noi trebuie să venim cu un plan de acțiuni, pe care le vom implementa, în așa fel încât să avem pe agenda Consiliului JAI acest subiect. Acest lucru se va întâmpla cel mai probabil undeva în a doua parte a acestui an, însă pentru a construi o posibilă decizie favorabilă României, contează ca acum să facem pașii coerenți în această direcție și aici ne-ar trebui o dinamică mult mai amplă decât ceea ce se întâmplă în prezent”.

Un Consiliu informal Justiție și Afaceri Interne are loc în perioada 25-27 ianuarie, în Suedia.

Eurodeputatul PSD precizează că ”în cadrul consiliilor informale se pot discuta foarte multe subiecte. Fiecare stat poate veni cu temele sale, cu subiectele de interes și le poate prezenta, le poate expune partenerilor europeni și în cazul acesta, ministrul de Interne poate participa la această reuniune și prezenta în detaliu consecințele refuzului aderării României la Spațiul Schengen, dar în același timp, să prezentăm date suplimentare, acele date reale cu privire la fluxurile de migranți (...). Noi trebuie să arătăm încă o dată argumentele care stau la baza extinderii zonei Schengen cu România și de ce nu, să solicităm cu această ocazie și în discuțiile informale ca această tematică să revină pe agenda Consiliului de Justiție și Afaceri Interne cu o dată predictibilă, pentru că în prezent nu știm în ce măsură acest subiect va reveni pe agenda liderilor europeni și ține de noi să fim capabili să impunem acest lucru, cu o perspectivă clară privind un vot pozitiv. De asemenea, reprezintă o ocazie să convingem partenerii din Suedia să ne sprijine în această direcție, dar să construim și un posibil vot pozitiv în timpul președinției spaniole. Deci este extrem de important ca acum să nu fim în defensivă și tot noi să ținem acest subiect sus pe agenda europeană”.

Totodată, Negrescu explică de ce sunt șanse mai mari ca dosarul Schengen să fie pus pe agenda Consiliului JAI în a doua parte a anului 2023: ”Pentru că președinția suedeză a venit cu o agendă care nu pune în prim plan extinderea zonei Schengen. Președinția anterioară a avut pe agenda sa extinderea spațiului de liberă circulație și din start, partenerii noștri din Cehia și-au fixat acea țintă, ca România să fie primită în Spațiul Schengen. În cazul Suediei nu vedem acest lucru. Aici cred că și noi am fi putut acționa într-o manieră diferită, în sensul în care ar fi trebuit să punem presiune pe Suedia, să aibă acest subiect pe agendă. Ei mai degrabă se concentrează pe zona de migrație, ceea ce poate fi favorabil României, în sensul în care se pot oferi acele soluții căutate de Guvernul din Austria, se va discuta despre o nouă agendă europeană în ceea ce înseamnă fenomenul migrației, cu noi soluții. Asta este bine, ne permite să avansăm, însă nu văd Suedia dornică în a pune acest subiect pe agenda președinției lor, așa că undeva în a doua parte a anului, mai degrabă, cu sprijinul partenerilor din Spania, am putea să facem acest lucru, dar ce facem acum poate să constituie premisele pozitive pentru un vot pozitiv în a doua parte a anului și intrarea României în Spațiul Schengen în cursul acestui an sau la începutul anului viitor”.

Eurodeputatul vrea o mai bună cooperare între Guvern și eurodeputați, în dosarul Schengen și critică de asemenea faptul că poziția Austriei a luat România prin surprindere: ”Am rămas surprins cu privire la faptul că am fost prinși pe nepregătite de această poziționare a Austriei. Ar fi trebuit din timp să știm acest risc reprezentat de Austria și în același timp să fi existat soluții alternative, construite de România, în așa fel încât să nu rămânem blocați de refuzul Olandei vizavi de Bulgaria. În contextul acesta, cred că abordarea noastră ar trebui să fie una mult mai tehnică, mult mai profesionistă, mult mai coerentă pe aceste subiecte, adică nu merg doar discuțiile la nivel înalt, este clar că trebuie să mergem pe mai multe paliere instituționale și la nivel tehnic și la nivel politic și la nivel parlamentar, în așa fel încât să știm foarte clar cum ne poziționăm (...). Trebuie să existe o mai bună cooperare între ministerele responsabile, o relație mai bună cu europarlamentarii, cu parlamentarii, cu mediul de afaceri, adică nu mai merge să avem o abordare care pe alocuri a fost un pic individualistă, așa cum s-a întâmplat la finalul anului trecut. Miza este România și nu trebuie să existe o persoană sau câteva persoane care să-și aroge această intrare în Spațiul Schengen, pentru că dacă vrem să intrăm, trebuie să o facem în echipă”.