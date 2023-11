Nicolae Ciucă, ședință de 5 ore cu primarii PNL Timiș: 'Să spunem lucrurilor pe nume / Când vrei să faci echipă trebuie să faci şi sacrificiu de orgoliu'

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a anunat, după o şedinţă care a durat cinci ore, în care a discutat cu primarii liberali din Timiş, că actuala conducere a PNL Timiş şi-a asumat un plan de măsuri astfel încât problemele ridicate în această şedinţă să fie soluţionate.

”Am avut o şedinţă de lucru şi am discutat atât situaţia politică, cu toate aspectele legate de problemele ridicate la nivelul primarilor vizavi de conducerea filialei, am creat cadrul prin care să discutăm cât se poate de deschis, democratic şi să spunem lucrurilor pe nume. Au fost analizate la nivelul fiecărui participant la această şedinţă de lucru, domnul preşedinte de filială şi secretarul general au prezentat răspunsurile în conformitate cu viziunea dumnealor de a conduce în continuare filiala Timiş. În final, am concluzionat cu toţii că actuala conducere îşi exercită prerogativele şi îşi asumă un plan de măsuri astfel încât toate problemele care au fost ridicate de către primarii PNL să poată să fie soluţionate, atât pe partea de lucru politic cât şi pe partea administrativă pentru că am discutat consistent şi pe ceea ce înseamnă modul în care se derulează implementarea proiectelor pe care fiecare dintre edili le au atât pe fonduri europene, de coeziune, pe PNRR şi la proiectele din PNDL şi Anghel Saligny şi luăm cu noi la Bucureşti o serie întreagă de detalii despre care nu ştiam şi va trebui să le discutăm la nivelul miniştrilor să vedem în Guvern cum deducem toată această birocraţie pe care o deplâng toţi primarii, întârzieri foarte mari în ceea ce priveşte obţinerea avizelor şi până la urmă întârzierea şi uneori chiar anularea derulării unor proiecte”, a declarat Nicolae Ciucă, la finalul şedinţei de la Timişoara.

În cadrul şedinţei s-a supus la vot dacă Alin Nica rămâne sau nu liderul filialei PNL Timiş.

”A fost supusă la vot situaţia ca atare şi votul a fost cât se poate de favorabil actualei conduceri, ca atare conducerea îşi vede în continuare de treabă. Tocmai asta rămâne în sarcina actualei conduceri a filialei, să rezolve aceste probleme. Problemele nu sunt atât de grave, acolo unde sunt foarte grave a rămas să continuăm discuţiile şi să vedem care este soluţia pentru că până la urmă aceste chestiuni ţin de relaţii interpersonale, de orgolii personale şi când vrei să faci echipă într-o filială de partid politic trebuie să faci şi sacrificiu de orgoliu”, a afirmat Ciucă.

Preşedintele PNL a mai spus că nu sunt probleme grave.

”Nu sunt probleme foarte grave, ci care ţin de anumite relaţii personale care trebuie rezolvate. Aici intervine abilitatea şi măiestria liderului de filială”, a declarat Nicolae Ciucă.

Preşedintele PNL, fostul premier Nicolae Ciucă, a sosit vineri la Timişoara în cadrul unei vizite politice care să liniştească apele în filiala condusă de Alin Nica, unde mai mulţi liberali au anunţat că îşi doresc înlocuirea acestuia de la conducere.