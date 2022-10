Nicolae Dică plănuiește să-și ia revanșa în faţa lui Silkeborg!

Antrenorul echipei FCSB, Nicolae Dică, este mulţumit de atitudinea jucătorilor săi în victoria reuşită duminică, la Ploieşti, cu Petrolul, şi spune că roş-albaştrii au o revanşă de luat în faţa lui Silkeborg, anunță news.ro.

”Am început bine, am marcat, nu am dat adversarului şansa să aibă ocazie de a marca. Am făcut însă pasul înapoi pe final şi nu trebuia să facem asta. Meciul din Danemarca a trecut, suntem acum la a doua victorie consecutivă în campionat, am reuşit ce ne-am propus. Avem însă o revanşă de luat în faţa lui Silkeborg. Nu sunt accidentări grave la echipă, jucătorii au fost înlocuiţi tocmai pentru a-i proteja. Sper să-i recuperăm până duminică. Mă bucur pentru Coman, am avut discuţii cu el, am vrut să-l fac să înţeleagă faptul că el trebuie să-şi asume anumite lucruri şi că poate fi momentul său. Este bine că nu am primit gol, dar trebuie să ne concentrăm la antrenament sută la sută şi să păstrăm această atitudine pentru meciurile viitoare”, a declarat Nicolae Dică, la posturile care transmit Superliga.

FCSB a învins duminică, în deplasare, formaţia Petrolul Ploieşti, scor 2-0, într-un meci al etapei a 13-a din Superligă.