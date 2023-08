Nicolae Păun intervine în scandalul Gheboasă – Untold: 'Cred că i s-a făcut o reclamă mult prea mare acestui act muzical'

Ca urmare a faptului că opinia publică din România a dezbătut intens prestația muzicală a tănărului rom Gheboasă, președintele Asociației Partida Romilor Pro-Europa (APRPE), Nicolae Păun, face următoarele precizări:

„Cu privire la prestația tânărului Gheboasă, observ că acest nou curent muzical apărut pe piață este agreat de o bună parte din noua generație de adolescenți, așa cum am văzut pe imaginile de la Untold. Am văzut numeroși adolecenți care îi știau versurile și cântau cu el. Gheboasă intră pe aceeași linie de prestație muzicală cu artiștii de la BUG Mafia, La Familia și Paraziții, care folosesc același limbaj. Festivalul Untold, ca și celelalte festivaluri organizate în România, au ca scop partea comercială. Interesul organizatorilor e să aibă cât mai mulți spectatori și profit cât mai consistent. Cred că i s-a făcut o reclamă mult prea mare acestui act muzical”, a declarat Nicolae Păun.

Aseară, la un post de televiziune, Gheboasă a declarat că ar dori „să fie pus președintele Partidei Romilor”. Cu privire la această afirmație, Nicolae Păun a făcut următoarea declarație: “Nu îl cunosc pe acest tânăr, acum am auzit de el, în urma incidentului de la Untold. Deși apreciez faptul că și-a declarat etnia, el ca artist mai are mult până să ajungă la nivelul lui Connect-R. Pentru a fi președintele Partidei Romilor nu-ți trebuie abilități de rapper, îți trebuie multe alte calități. Cu toate acestea, dacă are de gând să se înscrie în Partida Romilor și împreună să organizăm o serie de spectacole caritabile pentru copiii instituționalizați, îl aștept cu drag”.