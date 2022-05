Nicolo Napoli, după victoria cu Rapid: 'Am făcut un meci foarte bun şi am câştigat meritat'

Tehnicianul Nicolo Napoli consideră că FC U Craiova 1948 a meritat să câştige meciul cu Rapid, scor 3-2, din etapa a opta din play-out-ul Ligii 1 Casa Pariurilor.

"Am făcut un meci foarte bun, am avut o primă repriză bună. La 2-2 mă gândeam că e bine şi un egal, dar echipa a dat un gol frumos şi am câştigat meritat", a spus Napoli.

Rapid a pierdut, scor 2-3, meciul susţinut, luni, pe teren propriu, în compania formaţiei FC U.Craiova 1948, în etapa a opta din play-out-ul Ligii 1 Casa Pariurilor. Este primul eşec înregistrat de Adrian Mutu de când a preluat Rapidul, potrivit Agerpres.

Rapid a punctat prin autogolul lui Diallo, din minutul 8, şi penaltiul transformat de Albu, în minutul 90+2.

Golurile craiovenilor au fost marcate de Compagno din minutele 44 şi 47, ultimul din penalti, şi Baeten '90+5.