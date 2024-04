Nicuşor Dan: Astăzi am început reabilitarea aleilor din Parcul Cişmigiu. Lucrăm pe porţiuni

„Astăzi am început reabilitarea aleilor din Parcul Cişmigiu. Lucrăm pe porţiuni - pe măsură ce terminăm o bucată, ne mutăm la următoarea şi tot aşa mai departe”, a scris Nicuşor Dan, luni pe Facebook.

El a adăugat că „sunt multe lucruri pe care le-am făcut în Cişmigiu – am reparat Podul Mare, cuvele celor două lacuri, locurile de joacă, ţarcurile pentru câini”.

„Am plantat gazon, copaci, am montat pergolele pentru plantele agăţătoare. Am decolmatat puţurile de alimentare cu apă, am reabilitat instalaţiile de irigaţii şi am înlocuit toate plăcuţele indicatoare”, a completat Dan.

Edilul general a mai spus că PMB se va ocupa şi de schimbarea pieselor de mobilier distruse.