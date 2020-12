Nicușor Dan îi îndeamnă pe români 'să voteze cu capul' la alegerile parlamentare / VIDEO

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a făcut un apel către alegători, duminică, 'să voteze cu capul' la alegerile parlamentare și să se gândească care este cea mai bună formulă de guvernare pentru următorii patru ani.

„Am votat pentru dezvoltarea Romaniei si a Bucurestiului, avem o oportunitate extraordinara prin cei 80 de miliarde bani europeni care vin. Am votat pentru colaborare si pragmatism, pentru Bucuresti e foarte important sa existe colaborare cu autoritatile centrale. Am votat pentru justitie si parcursul european al Romaniei si implicit impotriva celor care au periclitat aceasta directie. Ii indemn pe romani sa vina la vot pentru ca e vorba de viata lor in urmatorii 4 ani si chiar daca suntem un popor latin si implicit emotional, ii indemn pe romani sa voteze cu capul, sa aiba in minte ce s-a intamplat in Romania in ultimii 4 ani si sa se gandeasca care e cea mai buna formula de guvernare pentru urmatorii patru ani”, a declarat Nicușor Dan.